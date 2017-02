Wallis Bird tour 2017, quattro concerti in Italia

Inizia questa sera il tour 2017 in Italia di Wallis Bird: le date dei concerti saranno quattro in tutto, a partire da Torino per poi proseguire con Bologna, Cantù e Roma. La tournée prevede esibizioni in locali intimi, non soltanto in Europa ma anche in Giappone e in Australia.

A rendere unica la storia e l’approccio alla musica di Wallis Bird, un incidente tragico: la perdita delle dita della mano sinistra a causa di un tosaerba. Quattro dita vengono ricucite, ma la cantante (nata mancina) non si abbatte ma anzi trova un nuovo modo per suonare, impugnando una chitarra per destrorsi capovolta.

L’ultimo album della cantautrice irlandese, “Home”, è stato pubblicato lo scorso autunno.

Wallis Bird tour 2017

16 febbraio 2017 – Torino

Cap 10110

17 febbraio 2017 – Bologna

Bravo Caffè

18 febbraio 2017 – Cantù (CO)

All’1 e 35 Circa

19 febbraio 2017 – Roma

Monk

