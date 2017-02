ZZ Top tour 2017, diciassette concerti in Europa a luglio

Il tour 2017 degli ZZ Top arriverà in Europa a luglio. La band, attualmente impegnata nella leg americana del “The Tonnage Tour”, approderà nel Vecchio Continente con una serie di diciassette date, che, al via da Albi, Francia, il 6 luglio, nel corso del mese toccherà le principali città di Germania, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Irlanda. Nessun concerto ancora annunciato per l’Italia, ma dal sito ufficiale il gruppo ha fatto sapere che altri live si aggiungeranno presto a quelli già confermati.

Uscito ad agosto con la raccolta “ZZ Top’s Live! Greatest Hits From Around The World” – quindici tracce registrate dal vivo in tre diversi continenti e comprendenti due collaborazioni illustri, con la leggenda della chitarra Jeff Beck e col maestro dell’armonica James Harman, catturate durante il live alla Wembley Arena di Londra – il trio di barbuti texani è pronto a rockeggiare portando sul palco i grandi classici di un repertorio lungo quindici album, come “La Grange”, “Legs”, “Sharp Dressed Man” e “Tush”.

ZZ Top tour europeo 2017

Giovedì 6 luglio – Albi, Francia

Pause Guitare Festival

Venerdì 7 luglio – Tours, Francia

American Tours Festival Tours

Sabato 8 luglio – Sierre, Svizzera

Sierre Blues Festival

Domenica 9 luglio – Loreley, Germania

Loreley

Martedì 11 luglio – Parigi, Francia

Zenith La Villette

Mercoledì 12 luglio – Monchengladbach, Germania

Sparkassen Park

Venerdì 14 luglio – Lussemburgo

Rockhal

Domenica 16 luglio – Valenciennes, Francia

Arenes de Valenciennes

Martedì 18 luglio – Berlino, Germania

Zitadelle

Mercoledì 19 luglio – Pilsen, Repubblica Ceca

Home Monitoring Arena

Venerdì 21 luglio – Lörrach, Germania

Stimmen Festival

Sabato 22 luglio – Rosenheim, Germania

Somer Festival

Domenica 23 luglio – Halle Westfalen, Germania

Gerry Weber Stadion

Martedì 25 luglio – Manchester, UK

O2 Apollo

Mercoledì 26 luglio – Glasgow, UK

Academy

Venerdì 28 luglio – Dublino, Irlanda

3Arena

Domenica 30 luglio – Maidstone, UK

Ramblin Man

Biglietti disponibili sul sito ufficiale www.zztop.com.

