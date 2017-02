Marracash e Guè Pequeno, la scaletta dei concerti del tour 2017

Il tour di Marracash e Guè Pequeno sta attraversando l’Italia: ecco la scaletta proposta durante i concerti. I due rapper sono per la prima volta insieme in un tour che prende il nome da “Santeria”, l’album pubblicato lo scorso 24 giugno e certificato disco di platino a inizio anno.

Nessuna band sul palco, ma solo un deejay (Deleterio). L’intento di Marra e Guè è quello di portare in scena un vero e proprio film.

“L’idea è quella di portare in scena un vero e proprio film raccontando una storia nel live. Sul palco ci saranno spezzoni di film, visual e musica. Nessuna band, ma solo un deejay che non si vedrà sul palco”.

Marracash e Guè Pequeno tour 2017 – La scaletta dei concerti

1. Money

2. Senza Dio

3. Salvador Dali

4. Cashmere

5. Maledetto me

6. Senicar

7. Cantante italiana

8. Insta Lova

9. Pur di

10. Cosa mia

11. Scooteroni

12. Tony

13. Quasi amici

14. Marracash solo

15. Guè Pequeno solo

16. Brivido

17. Nulla accade

18. Ninja

