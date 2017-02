Arriva dalla Sardegna il primo disco davvero interessante del 2017. Chi conosce e apprezza quanto fatto dai Destrage negli ultimi due cd, troverà tante belle robine da ascoltare in Left With Nothing, debut album (dopo un EP e un singolo) degli Acts Of Tragedy.

Alessandro Castellano, Andrea Orrù, Lorenzo Meli, Paolo Mulas e Gabriele Murgia filtrano attraverso una sensibilità moderna coordinate prog e metalcore, disponendole a favore di impatto e melodie mai scontate. I 40 minuti del platter scorrono senza incertezze, oscillando tra impatti cari a Lamb Of God e sprazzi di Slipknot-iana memoria. Anche quando i giri del motore diminuiscono (Smoke Sculptures and Fog canvas e Nothing), l’intensità non ne risente, si guadagna anzi in qualità della scrittura e composizione. La preparazione dei Nostri è elevata, così come l’ambizione e la voglia di lasciare un segno: si ascolti Oaks per delucidazioni a riguardo.

Un lavoro tremendamente convincente, che mette in mostra le capacità di un altro gruppo da tenere d’occhio da qui ai prossimi anni, perfettamente inserito in un panorama post-core nazionale sempre più florido.

ps: Melting Wax ha un finale che chi conosce i Destrage di My Green Neighbour apprezzerà parecchio…

