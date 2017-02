Big Sean – I Decided

A quasi due anni di distanza da “Dark Sky Paradise”, Big Sean torna a far parlare di sé con “I Decided” il suo quarto album in studio. Anticipata dal singolo “Bounce Back”, la release comprende 14 brani ed è impreziosita dalle collaborazioni di artisti del calibro di Jeremih, Migos, Jehnè Aiko, The-Dream, il coro Gospel Flint Chozen di Detroit e Eminem. Le produzioni, invece, sono state curate principalmente da Amaire Johnson, che ha lavorato assieme a Big Sean e a Kanye West in modo da sviluppare il concept in modo omogeneo.

Oltre al già citato singolo d’apertura che racconta della voglia di Sean di reinventarsi, il pezzo migliore del lotto è “No Favors” feat. Eminem. Su un beat ipnotico, i due rapper di Detroit si lasciano andare e dicono apertamente che arrivati a questo punto della carriera non hanno più bisogno di chiedere favori a nessuno e possono cavarsela da soli. Eminem, inoltre, nella sua strofa oltre ad attaccare nuovamente il presidente Trump, ha criticato il modo di fare di alcune femministe accanite.

“I Decided” è un vero e proprio disco della maturità. Oggi, infatti, Big Sean oltre ad aver acquisito il rispetto della scena ha anche tutte le carte in regola per essere considerato come uno dei rapper migliori del momento. Jay-Z si è già espresso a riguardo e per festeggiare l’uscita dell’album ha regalato al rapper una collana d’oro della Roc-A-Fella Records, dicendo che se l’è pienamente guadagnata (la potete vedere qui). Big Sean è l’uomo del momento.

