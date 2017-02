Deathless Legacy – Dance With Devils

Prosegue l’inarrestabile cavalcata della band italiana Deathless Legacy, che dopo il fortunato “The Gathering” dello scorso anno, e un lungo tour, è riuscita in estate ad entrare in studio per dare alla luce pochi giorni or sono il nuovo “Dance With Devils”.

Il disco è, come sempre, pregno di atmosfere macabre, sonorità oscure e testi che evocano storie tenebrose e orrorifiche. Le tastiere di Alessio Lucati (Vision Divine) danno a ogni brano il tocco giusto di teatralità, e la voce di Steva è come di consueto la ciliegina (ammuffita) sulla torta (rancida).

L’album, con i suoi contenuti, vuole dare voce a tutte le streghe che nel corso dei secoli sono state perseguitate, umiliate e condannate al rogo. Undici storie di magia nera, Sabba maledetti, stregonerie, e racconti spaventosi ormai quasi dimenticati.

Aggiungendo alla pozione un pizzico di quell’ignoranza e superstizione che da sempre accompagna questi argomenti, quello che esce dal calderone è un disco che ci inchioda letteralmente alla poltrona dall’inizio alla fine, mai noioso, mai banale, ricco di trovate originali, di passione e di voglia di suonare.

I Deathless Legacy proseguono la loro strada a testa alta, pronti ad un altro anno di fatica on-the-road a supporto di questo nuovo “Dance With Devils”, e il nostro compito è quello di supportarli e aiutarli a portare in giro il più possibile la loro musica.

