Ci sono percorsi, difficili da metter in musica. Difficili, per vissuto, significato o aspirazione a. Quello di “Cosa siamo diventati” è un viaggio. Il lungo viaggio, catartico, ma anche no, di Diodato. A tre anni di distanza dall’ultimo album di inediti, la voglia di fare e bene, si sente incisa e impressa tra le note di questo disco con etichetta Carosello.

“Cosa siamo diventati” è l’album dei contrasti d’animo tra l’intimista Antonio e l’arrabbiato Diodato. A questi si aggiungono i mood musicali, i riflessivi “Cosa siamo diventati”, “Fiori immaginari”, “Un po’ più facile” a cui si susseguono come naturale contrappasso brani sporchissimi a metà tra il grunge e il rock (“Mi si scioglie la bocca” e “La verità”). Un percorso in cui il punto comune è la penna vivida di Diodato, la raffinatezza che conviene a uno che con la musica e i moti dell’animo è avvezzo a combattere. “Cosa siamo diventati”, sembrerebbe – pertanto – raggiungere i connotati di una lunga autoanalisi.

Un viaggio nel mondo interiore di Antonio in cui lo stesso ti accompagna tenendoti per mano mentre ti trovi ad affrontare lo sconforto di “Uomo fragile” o la speranza urlata di “La luce di questa stanza”. Mentre ti sembra di toccare con tua stessa mano quegli errori di una vita, per cui cerchi rimedio o perdono, tra il sussurro della voce di Diodato e l’impulso arrabbiato che la smuove.

Comments

comments