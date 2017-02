Elbow – Little Fictions

“Little Fictions” è la settima prova in studio del gruppo britannico Elbow che si attesta come una delle realtà più solide del panorama britannico, in quella terra altolocata dove imperano le note di un pop-indie ricercato, dai toni sempre sommessi e misurati, dove le esplosioni strumentali emozionano ma non si lasciano mai andare completamente, dove non c’è spazio per il rumore e gli atteggiamenti sopra le righe. Gli elementi di rottura nel continuum artistico e produttivo della band inglese li troviamo nella defezione del batterista Richard Jupp, elemento tutt’altro che marginale nell’identità del gruppo, che si fa da parte dopo decenni di militanza. “Little Fiction” arriva anche dopo la quasi trionfale esperienza solista del frontman Guy Garvey che con il suo “Courting The Squall” del 2015 ha piazzato buonissime vendite in patria sia dei singoli che dell’album.

“Little Fiction” è improntato, eccezionalmente, all’immediatezza. Si nota subito dalla durata contenuta, rispetto al loro solito, dei pezzi. Nessun messaggio politico, a parte un riferimento geografico emozionale al controverso episodio della Brexit. Per il resto è un unico ritratto di emozioni sentimentali, di rapporti umani confrontati con la natura in una serie di delicate metamorfosi e analogie poetiche.

L’album suona esattamente come ci si aspetta da un lavoro degli Elbow, sin dalle prime note di “Magnificent (She Says)”, dove il timbro di Guy, caldo e avvolgente si fonde con un’armonia strumentale formata da un insieme corale di strumenti che include anche archi, un impasto che crea un crescendo emozionale dirompente dentro il quale affondare con calma e compostezza ma totale trasporto. Il ritmo è centrale in “Little Fiction”, e su un incedere di batteria jazzante si muove la successiva “Gentle Storm”, una coppia di parole che paiono un manifesto dell’album intero e perché no, della firma musicale della band. Un ossimoro illuminante, che accomuna la dirompenza di una tempesta la compostezza e delicatezza di un signore dell’alta borghesia, improntato con una serie infinita di buone maniere e costrutti sociali.

“Trust The Sun” è cadenzata da un ritmo cronometrico, quasi fosse il pendolo di un orologio che scandisce il passare del tempo in un salotto adibito per gli incontri di forma, quelli dove seguire tutta una serie di balli comportamentali da alta società, quando all’improvviso piano e voce irrompono nella stanza come una finestra divaricata da un sottile ma deciso refolo di vento caldo proveniente dall’esterno.

Sottopelle la musica di “Little Fiction” continua a correre nelle nostre vene con la bellissima “All Disco”, una ballata luminosa e melodica, di profonda dolcezza che aumenta il calore di un andamento fin qui molto emozionante ma tiepido nella sua cura e compostezza. Qui siamo in una vera e propria serenata a cuore aperto, e anche senza mai esplodere veramente, è un pezzo che si snoda come una poesia cantata. I suoni si fanno sempre più evocativi e onirici, a richiamare le atmosfere dell’ultimo capitolo dei Radiohead. Così “Head Of Supplies” usa le armoniche della chitarra come gocce di rugiada che cadono a terra dalla punta di una foglia, o dal disgelo di neve su un tetto di un casolare in campagna.

Dopo un breve intermezzo di calma sognante, torna il ritmo aritmetico a scandire la parte centrale dell’album; in “Firebrand & Angel” un suono grave di piano e batteria marcia con la voce di Guy, lento ma inesorabile. Così in “K2” il ritmo ritrovato si unisce ai suoni onirici delle armoniche e torna la sensazione di distacco della realtà che tanto abbiamo apprezzato nella nuova musica dei Radiohead, mantenendo nella parte vocale quella spigliatezza energica che ricorda alcuni lavori di Peter Gabriel.

“Montparnasse” è una ballata dall’incedere lieve dove il piano è assoluto protagonista e dove l’attitudine più raccolta e intima degli Elbow spicca e crea una sacca di calma, che rallenta e si raccoglie già in un incedere generale non dirompente. Ma questi sono gli Elbow, una band da anticamera, da ascolto attento e calmo, senza fretta, perché la musica deve avere il tempo di penetrare sotto pelle come inchiostro. Il piano nella title-track diventa meno sognante e produce un suono più misterioso, mentre l’incedere della batteria anticipa la sorpresa di una melodia vocale colorata e piacevole, generando una canzone a più strati che si contrastano ma al tempo stesso collaborano deliziosamente. “Kindling” chiude l’album con il suo ritmo metallico, quasi che Guy cantasse soppesando in mano un pesante mazzo di chiavi, mentre fissandoci snocciola le note di quest’ultima ballata delicata da fine giornata, fine della storia, fine del racconto.

Gli Elbow si rinnovano nella proposta riuscendo a rimanere sempre se stessi, accoglienti e rassicuranti come sempre, disposti ad accoglierci se manteniamo le regole del buon ascoltare sulle quali mai transigono. Perché se non ti abbandoni completamente alla loro musica, rischia di non entrare sotto pelle e di annoiare, perché “Little Fiction” ha bisogno che l’ascoltatore allarghi i pori della propria esperienza musicale per farla andare a fondo, là dove le emozioni sono legate indissolubilmente alle note.

