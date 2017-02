“Tutta colpa mia” è il titolo del nuovo album di Elodie. Lo riconosciamo come la sua prima vera creatura, dove spunta uno stile ben delineato e le firme dei suoi brani sono davvero di spessore. Due mondi opposti se consideriamo “Un’altra vita” – il lavoro discografico che ha segnato il suo debutto – nato in seguito all’esperienza nella scuola di Amici: unico fil rouge è l’emotività della cantante nata a Roma e i problemi di cuore che sono ormai una costante nella sua musica.

Tredici le nuove canzoni, solo una di queste è un featuring. “Amarsi basterà” lega Elodie a Zibba, in un brano dove il rapporto di coppia è scandito dal liberi insieme, tratteggiando così la voglia di amarsi giorno dopo giorno nonostante i difetti.

Emma Marrone firma la produzione – insieme a Luca Mattioni – e tre brani inseriti nell’album. Uno di questi è la titletrack “Tutta colpa mia”, cantata sul Palco dell’Ariston, che ha colpito in molti e ha fatto parlare tanto di sé: racconta le difficoltà di mettere la parola fine in una relazione e descrive la volontà della donna, decisa a prendere il controllo del rapporto. La stessa Elodie lo ha definito come un brano dal sapore classico con un testo moderno che racchiude l’essenza dell’intero disco.

La coppia Federica Camba / Daniele Coro non delude mai, nemmeno in “Sono pazza di te”. I due autori mettono le loro parole al servizio della voce limpida ed armoniosa della cantante in quella che è la più classica delle dichiarazioni d’amore. È il brano che merita di più e che si lega maggiormente al suo stile, oltre ad essere quello che arriva di più dopo il primo ascolto. È da sorrisi appena accennati e lacrime trattenute a stento, è la colonna sonora di uno sguardo lungo quanto un bacio.

Federica Abbate, Amara, Giovanni Caccamo ed Ermal Meta sono i protagonisti delle altre collaborazioni, in un disco suonato e registrato in presa diretta con strumenti démodé, riverberi a molle ed echo. Ciò che ne nasce è un pop nuovo che unisce il soul inglese – già visto ed ascoltato in “Un’altra vita” – agli elementi tipici degli anni Sessanta.

Come prima volta decisamente non male. I nomi importanti e un sound più ricercato si fanno sentire e segnano la differenza con il primo lavoro. Ci si aspettava qualcosa di importante ma non imponente, ed è arrivato. La voglia c’è: adesso ci sono i traguardi da raggiungere, ed insieme a loro i risultati.

Comments

comments