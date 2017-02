Ermal Meta – Vietato Morire

Il 10 febbraio, è uscito “Vietato Morire“, il secondo album di inediti di Ermal Meta. Un disco doppio, contenente oltre ai brani di nuova stesura anche il precedente disco “Umano”. Un progetto laborioso ed elaborato che mette in luce quanto i due dischi siano tra loro correlati. Un lungo romanzo di cui la chitarra e la penna di Ermal Meta han saputo tessere le fila.

Ermal Meta non è per le vie facili e “Vietato Morire” ne è il lampante esempio. Decidere di uscire con un doppio disco – in tempi in cui qualitativamente meno si dà, più si pretende che il compratore medio spenda – sembra esser quasi una follia. Presumo, in quanto non sono nella testa dei discografici o del cantautore stesso, che l’idea di base sia quella di fare un regalo al suo pubblico. “Evviva dio!” Verrebbe da dire, soprattutto visto il momento di avidità conclamata che la discografia italiana sta attraversando.

Eppure, malgrado l’omaggio, per realizzare “Vietato Morire”, non si è andati al risparmio. Nove i brani contenuti tutti scritti – testo e musica – da Ermal Meta, ad eccezione di alcune collaborazioni: “Voodoo Love” insieme a Roberto Cardelli (geniale), “La Vita Migliore” con e Featuring Vicio (e qualcuno dirà: Quello dei Subsonica a questo punto? Sì proprio lui), “New York” insieme a Marco Montanari.

Ermal Meta non è per le vie facili e “Vietato Morire” ne è il lampante esempio, meglio rimarcarlo. Avrebbe potuto facilmente imbastire un impasto sonoro e ripetitivo. Invece no, Ermal sperimenta, esplora e fa sua tecnica e coraggio. È così, che avviene lo scontro tra i titani: tra la dolcissima acustica di “Piccola anima”, in cui le voci di Meta ed Elisa si incalzano sino a donare nuova struttura armonica al brano, e l’elettronica di “Rien ne va plus” (di certo successo radiofonico). Ma ancora, “Voce del Verbo” versus “Bob Marley” o “La vita migliore”.

Ermal Meta non è per le vie facili, e se già il collegamento con “Umano” è di attenta lettura, anche il filo logico che in fondo lega ogni brano di “Vietato Morire” è da capire: Il valore di saper preservare la vita, la propria, malgrado gli urti che la stessa ti propone sul cammino. È qui che mi permetto di fare una piccola parentesi personale. Ringraziando Ermal, per aver avuto il coraggio di indignarsi, in primis, e di cantare – portando al grande pubblico – un argomento scomodo su cui ancora c’è il velo della vergogna, o che ancora si ha paura a scomodare.

Penso – parere personale – che il diritto alla libertà personale (intesa come libertà anche nel non essere malmenati, stalkerati, insultati e via dicendo) sia un fardello da cantare, eppure solo una penna vivida come quella di Ermal Meta ha saputo rendere giustizia senza cadere nella facile banalità.

Penso – parere personale – che quella della disobbedienza sia un insegnamento da non sottovalutare e di cui, forse, tutte le madri di figli maschi dovrebbero servirsi per insegnar loro – o almeno provarci – a essere uomini per bene. Penso – parere personale – che la forza di “Vietato Morire”, sia l’aver saputo unire le storie di molti, rendendo chiunque meno solo.

