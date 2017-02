Flaming Lips – Oczy Mlody

Questo 14esimo disco dei ragazzacci di Oklahoma City Flaming Lips, tutto giocato tra bassi saturati, synth cupi e drum machine, porta un titolo in polacco che sta per “occhi del giovane”. “Oczy Mlody” nasce di riflesso a “The Terror”, loro album del 2013, col quale i Flaming Lips avevano abbandonato il loro tipico concetto di psichedelia ludica per concentrarsi all’avvolgente paranoia di quelle canzoni.

Nei brani di “Oczy Mlody” le linee vocali di Coyne si amalgamano perfettamente alla scelta dei suoni e contribuiscono a creare quell’aria di sacralità sci-fi che invade i brani. La voce solista non gioca mai da traino per il brano ma funge da “demon eyes” attraverso i quali entrare in contatto col mondo onirico della band. Nell’ultima traccia intitolata “We A Famly” registriamo anche un cameo di Miley Cyrus, che con la band ha instaurato da tempo una vicinanza artistica a dir poco inconsueta.

Il bello di band come i Flaming Lips è che possono permettersi di pubblicare quello che vogliono. Dopo 13 album e un successo così duraturo, passi pure un album come “Oczy Mlody”… Sebbene le canzoni sembrino ripiegarsi su se stesse e annullarsi in un buco nero galattico auto generato (“Galaxy I Sync”), unicorni dagli occhi colorati (“There Should Be Unicorns”) sono pronti a farci compagnia assieme alle altre creature scappate dagli incubi della band.

Di Michelangelo Paolino.

