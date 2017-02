Il nuovo album de Il Pan del Diavolo si intitola “Supereroi“. Se penso ai supereroi mi vengono subito in mente personaggi incredibili che escono dalle pagine dei fumetti o dalla pellicola cinematografica bardati in costumi scintillanti, occupando fieramente la vignetta o lo schermo, sicuri dei propri incredibili poteri. Ma se sposto lo sguardo un po’ più in là, vedo esistenze tormentate di mutanti costretti a vivere al riparo da una società che non li vuole e ragazzini alle prese con una realtà crudele. Il mondo dei supereroi è agrodolce, fatto di enormi vittorie compensate da una quotidianità amara. Come la storia quell’ometto un po’ insignificante e bistrattato sul lavoro che, uscendo da una cabina telefonica, diventa improvvisamente un superfigo pronto a salvare il mondo.

Questo è il ruolo che decide di vestire il duo siciliano Il Pan del Diavolo nell’ultimo album. Pietro Alessandro Aloisi e Gianluca Bartolo tornano, a quasi tre anni dall’uscita di “Folkrockaboom”, con un disco che si presenta come una svolta decisa nel percorso musicale della band.

I personaggi che il duo palermitano racconta nelle sue undici tracce non hanno corazze, non volano e l’unica maschera che indossano è quella della quotidianità. Lo straordinario potere degli eroi de Il Pan del Diavolo è essere normali, occupare lo stesso spazio e muoversi nello stesso tempo in cui si muovono tutti i comuni mortali. Sono “supereroi disillusi e con gli occhi rossi” alla ricerca della propria nicchia nell’universo.

Ma i supereroi sono anche quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo nuovo album, tra cui spicca il leader dei Litfiba Piero Pelù che co-produce con Il Pan del Diavolo le tracce “Supereroi”, “Aquila solitaria”, “Qui e adesso” e il singolo di lancio dell’album “Tornare da te”. Con Piero Pelù troviamo i soliti Tre Allegri Ragazzi Morti, onnipresenti nelle produzioni de La Tempesta, Umberto Maria Giardini e Vincenzo Vasi, vecchia conoscenza di Vinicio Capossela.

Così Pietro Alessandro Aloisi e Gianluca Bartolo lasciano le vesti di comuni mortali e imbracciano le chitarre, gli strumenti che li rendono a loro volta supereroi, e ci proiettano immediatamente negli inseguimenti rocamboleschi di “Sempre in fuga”, un’avventura in bianco e nero come un fumetto di Miller. Le chitarre suonate alla velocità della luce, marchio distintivo de Il Pan del Diavolo, si fanno sentire mentre Aloisi canta “Tutto intorno è nostro”.

Piero Pelù è l’uomo invisibile di “Supereroi”: non si vede, eppure la sua presenza influenza le chitarre e soprattutto il cantato dei brani a cui fa da padrino. La voce di Davide Toffolo, esperto di mondi prima e mondi senza te, si unisce a quella di Aloisi in “Mondo al contrario” mentre il sound country del violino di Laura Masotti regala un assaggio di America in “Messico”.

Il Pan del Diavolo sembra aver raggiunto una fase più matura della propria produzione musicale, lasciandosi alle spalle la rabbia giovanile che pervadeva i primi album. Ma insomma Bruce Banner non sarebbe che un semplice scienziato senza quella buona dose di rabbia che lo trasforma in un energumeno verde. E che ne sarebbe di Bruce Wayne se avesse preso con filosofia la morte dei propri genitori?

Diciamolo, di base i supereroi sono personaggi incazzati. Quella sana incazzatura che è accende la scintilla per prendere a calci il cattivone di turno o che, in questo caso, fa imbracciare una chitarra e scrivere canzoni esplosive. Aloisi e Bartolo hanno scelto di stare dalla parte dei supereroi sotto la maschera, quelli che tornano a casa, appendono il costume in camera e mettono la sveglia per affrontare la routine dell’indomani.

