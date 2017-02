gRAPpa #6: Mecna, lowlow, Tedua

Nel sesto appuntamento di gRAPpa vengono affrontate le recenti uscite discografiche dei rapper italiani Mecna, lowlow e Tedua.

Mecna – Lungomare paranoia – È uscito a sorpresa “Lungomare paranoia”, il nuovo disco di Mecna. Arriva a due anni di distanza da “Laska” e dopo nove mesi di silenzio su Facebook, una sorta di parto social che ha dato vita a dodici tracce in classico stile Mecna. Si tratta di un progetto coraggioso che prende definitivamente le distanze dagli schemi e dalle sonorità che caratterizzano il rap italiano. Qui il rapper ha riservato la massima importanza e attenzione alla ricerca sonora, cercando formule innovative ed esplorando territori elettronici sempre più sperimentali. La deluxe edition ha al suo interno una rivista curata dall’artista e questo basta a renderlo ufficialmente il Frank Ocean italiano.

lowlow – Redenzione – È il primo mc ad entrare nel roster di Sugar. lowlow (la “l” va scritta minuscola non è un errore) è un giovane rapper romano che spacca ma che ancora in pochi conoscono. Milioni e milioni di visualizzazioni su YouTube, ma anche il singolo “Ulisse” certificato oro dalla Fimi, hanno accompagnato l’uscita del suo primo disco ufficiale “Redenzione” prodotto da Fausto Cogliati. L’album racconta senza troppi giri di parole le ansie, l’inquietudine, ma soprattutto la fragilità delle nuove generazioni.

Tedua – Orange County California – Parola d’ordine: trap. Lui è Tedua, uno dei rapper più interessanti della nuova generazione. Nel 2016 ha pubblicato un mixtape non ufficiale che è stato ristampato da Universal con all’interno sei inediti. “Orange County California” è il miglior spot possibile per il rapper genovese. Molte produzioni del disco sono state affidate a Charlie Charles, ovvero il re Mida del nuovo rap italiano. Il suo tocco si sente ed esalta al massimo il flow di Tedua e, al tempo stesso, mette in luce le sue notevoli doti di scrittura, spesso troppo sottovalutate.

