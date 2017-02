È “Kill Karma (La mente è un’arma…)” il titolo del nuovo album di Nesli, pubblicato lo scorso dieci febbraio durante la settimana sanremese. Si tratta di una riedizione del precedente “Kill Karma” che presenta però diversi inediti oltre a “Do retta a te”, il brano cantato in duetto con Alice Paba al Festival di Sanremo. Nel suo ultimo lavoro discografico quest’ultimo è presente nelle sue due versioni, quella esibita all’Ariston e quella da solista.

Si tratta di un disco oscuro, come dichiarato dallo stesso artista, che può avere delle similitudini con “Andrà tutto bene” ma rappresenta altro. È crudo, diretto e non facile. Nelle interviste rilasciate in questi giorni Nesli ha parlato di un album che coincide con la chiusura di un percorso emotivo, definendo la mente come un’arma che ha puntato contro se stesso e, a volte, contro gli altri.

Sei i singoli inediti presentati nella nuova edizione: tra questi, anche la versione acustica di “Vivere e ridere”. Meritano però una citazione speciale le due facce di “Do retta a te”. La prima è un featuring con Alice Paba che ne addolcisce il refrain e dà maggiore energia all’intero pezzo, rendendolo ancor più orecchiabile. Quella da solista, invece, è molto più intima, mentre ritmo e base restano uguali. Convince di più la prima versione di un brano che, a detta dell’artista, non è stato semplice da scrivere.

“Dove sto andando” ripercorre il suo cambiamento, a cominciare già dal titolo. Racconta il cammino, il ritorno e gli occhi che sbirciano il mondo alla finestra. Anche qui due volti: la parte cantata nella prima metà del brano, quella ossessiva nella seconda; in quasi cinque minuti, gli ultimi due sono una perenne ripetizione di “dove sto andando, tu mi puoi salvare / ma io sono con te, anche in questo mare”, come un ritornello infinito.

“Tesoro non conta” invece è più breve rispetto al precedente e parla di storia, quella che ognuno di noi ha alle spalle, con le decisioni difficili e gli ostacoli superati. È un invito al non curarsi di ciò che circonda e di ciò che si ha, perché l’importante è essere: la citazione del titolo dell’album conclude così un brano molto riflessivo.

Alice Paba ritorna in “Ma il cielo è sempre più blu”, cover del successo di Rino Gaetano che doveva essere presentata sul palco dell’Ariston ma che – causa rischio eliminazione dei due – è rimasta un inedito. La voce della cantante di Tolfa da un tono rock alla canzone, in contrasto con il timbro di Nesli, più graffiante ma meno incisivo. È di sicuro un esperimento che non passa inosservato, dettato da entusiasmo e commistione di due stili non proprio simili.

La versione acustica di “Vivere è ridere” non si allontana di molto da quella già presentata, mentre il resto dell’album abbiamo già avuto modo di conoscerlo con il passare del tempo. “Anima nera” è probabilmente il brano che merita di più, mentre “Equivale all’immenso” ha già ottenuto il suo personale successo nello scorso maggio. L’altro singolo estratto pre Sanremo è “Perfettamente sbagliato”, un gradino più basso rispetto alla canzone precedente. Da monitorare “Amore mio” e “Io che ti cerco”, perché potrebbero avere molto da dire in chiave singoli.

Si chiude un cerchio per Nesli, con lo sguardo volto ad un nuovo progetto è soprattutto con la volontà di non voler più giustificare scelte fatte, strade intraprese ed errori commessi. E quindi, buona fortuna: andrà tutto bene.

