La ruota dentata della copertina di “The Grinding Wheel” la dice lunga sulle intenzioni della band: Il nuovo lavoro in studio infatti è un disco a dir poco dirompente, con riff di chitarra granitici come solo gli Overkill sanno fare, e su tutto la voce di Bobby Blizz, caustica e ruvida, perfetto compendio per la base musicale tritatutto che non lascia un solo attimo di respiro.

Poco più di 60 minuti di buon vecchio thrash metal old-school, dallo stampo tipico degli Overkill, a partire dalla lunga opener “Mean, Green, Killing Machine” e proseguendo con brani di minutaggio inferiore ma sempre dalle strutture ben articolate, mai noiosi o ripetitivi, ma che fanno tenere alta l’attenzione. Sorpresa per l’intro “manowariano” dell’epica “The Long Road”, brano fatto apposta per mietere vittime in sede live, con un ritornello che ti si stampa letteralmente in testa dal primo ascolto.

Il disco prosegue poi sui segni distintivi tracciati nell’arco degli anni dall’attitudine assassina della band, non ci sono innovazioni nel suono, ricerca di raffinate soluzioni musicali o tecnicismi al limite delle possibilità umane, non è questo il prodotto che ci vendono gli Overkill.

“The Grinding Wheel” è tutto ciò a cui i fans della band sono abituati, è il naturale proseguimento della carriera di Blizz e soci, che con questo lavoro infilano il quarto disco di fila al limite del capolavoro. È dallo splendido “Ironbound” del 2010 che gli Overkill non sbagliano un colpo e ci tritano le ossa con lavori di assoluto spessore. La parte conclusiva del disco è composta da una serie di brani uno più furioso dell’altro, a partire da “Red White and Blue”, passando dalla lunga title-track per concludere con le ultime bastonate di “Emerald”.

Un disco che non lascerà per nulla delusi tutti i fans della band e che propone esattamente ciò che tutti vogliamo dagli Overkill: thash metal genuino e spaccaossa, da ascoltare a volumi esagerati e pogare felicemente sotto ad un palco. Tutto qui, gente.

