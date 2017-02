Si chiama “Insieme” il primo EP di Valeria Farinacci, la cantante classe ’93 nata a Terni e con la musica nel cuore. L’abbiamo scoperta grazie ad Area Sanremo, dove ha saputo sbaragliare una concorrenza agguerrita per poter finalmente salire sul palco dell’Ariston, tra le Nuove Proposte. Ha conquistato il pubblico con il sorriso e la sua canzone, ed ora è pronta a sbocciare tra le nostre promesse più belle.

Chi non ha imparato a conoscerla nei giorni del Festival ha di fronte una ragazza che da sempre ha la passione del canto e che si è laureata in lingue proprio durante le selezioni di Area Sanremo. Il brano presentato al Festival è la title-track del suo album, ed è inserita nel disco insieme ad altre due versioni, una acustica ed una strumentale.

“Insieme” è un brano che unisce le speranze ed i desideri di una coppia dietro un’unica parola. È uno sguardo alla vita di tutti i giorni, molto realistico, che scruta però anche i sogni meravigliosi dei giovani. La chitarra e le note del piano accompagnano la voce di Valeria che si fa più dolce e sottile nel suo trascinare la parola insieme e nel cantare le questioni di cuore. Il singolo cambia di intensità nella seconda metà e si avvertono maggiormente anche le doti vocali della cantante. Nella versione acustica ovviamente la differenza sta tutta nel sound, mentre la Farinacci mantiene lo stesso livello di armonia con un pezzo che riesce a padroneggiare alla grande.

Sono tre gli inediti, oltre alla canzone che abbiamo già avuto modo di ascoltare. In “Dopo cena” aumentano ritmo e velocità, il tutto con un giro di chitarra a scandire il testo. Ancora una volta, il tema è la quotidianità ed il futuro, con la felicità e l’amore che restano la meta da raggiungere. Uno stile diverso dal brano precedente che si muove tutto intorno alla ricerca della serenità. Con “Cuore rotto” l’artista sperimenta qualcosa di nuovo, molto più vicino all’idea di “tormentone” ma che non perde però il suo carattere intimo. Una base molto più ballabile prende il posto di piano e chitarra, mentre è il ritornello – tra una rima e la fine dell’estate – ciò che fa più breccia al primo ascolto.

Chiude il disco “Per tutta la notte”, dove ritorna l’intimità ed il ritmo si fa di nuovo più lento. Si avverte un velo di malinconia sia nella voce della cantante che nel testo, il quale è incentrato sui ricordi e sull’ombra del passato. Anche la base non è più pop ma assume melodie quasi acustiche.

Pur essendo solo quattro i brani cantati dalla Farinacci, resta comunque un lavoro interessante soprattutto in ottica futura. È di sicuro tra i progetti più importanti della primavera del nostro Sanremo, oltre ad essere un talento cristallino che merita di essere supportato.

