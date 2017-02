“J’ouvert“, il nono lavoro in studio di Wyclef Jean, non è altro che l’anteprima del suo prossimo album ufficiale “The Carnival Vol. III.” in arrivo questa estate.

L’artista haitiano, infatti, in occasione del ventennale del disco “The Carnival”, uscito nel 1997, ha voluto preparare i suoi fan ad una vera e propria festa che anticipa il “carnevale”. Il titolo scelto per l’ep non è quindi un caso, j’ouvert è per l’appunto il nome che i popoli caraibici usano per identificare la festa che anticipa il carnevale. Tutto torna, nulla è stato lasciato al caso.

In questo progetto, Wyclef Jean spazia in tranquillità dal jazz al reggae regalando al pubblico cinquanta minuti di piacevole ascolto. Pur trattandosi di un ep, non mancano comunque brani di rilievo. Su tutti, da segnalare il singolo “I Swear” con la collaborazione del giovane rapper statunitense Young Thug.

Wyclef Jean – J’ouvert – Tracklist

1.”The Ring”

2.”I Swear” feat. Young Thug

3.”Rear View”

4.”Holding on the Edge” feat. Walk the Moon

5.”Little Things” feat. T-Baby e Allyson Casado

6.”Lady Hati”

7.”Party Started” feat. Farina e Nutron

8.”Hendrix”

9.”Life Matters”

10.”If I Was President 2016″

