Against The Current, il report del concerto a Milano del 23 febbraio 2017

Giovedì 23 febbraio 2017, Legend Club di Milano: Against The Current in concerto.

Prendete YouTube e mettetelo in una padella.

Aggiungeteci il pop e il rock, un pizzico di punk e tanta gioventù.

Infine sfumate con mezzo bicchiere di sintetizzatore.

Gli Against The Current sono pronti da servire live.

Dopo meno di un anno dal loro primo concerto italiano, gli Against The Current tornano a Milano per l’unica data nel nostro Paese dell’In Our Bones World Tour (Part 2). La giovane band originaria del New Jersey ha ipnotizzato i fan accorsi per l’occasione al Legend Club col loro mix di pop-punk ed elettro-pop di ultima generazione.

Addirittura già famosi sul web prima della pubblicazione di “In Our Bones”, loro disco di debutto uscito nel maggio 2016, gli ATC (come solitamente vengono abbreviati) hanno raccolto decine di milioni di visualizzazioni su YouTube grazie a video cover di canzoni famose che hanno trainato al successo i loro brani inediti. L’ultimo singolo pubblicato dalla band s’intitola “Young & Relentless” e in meno di sei mesi dall’uscita sfiora il milione di views col proprio video ufficiale.

Opening act della serata sono gli Hunger, band originaria di Vienna ma di base a Los Angeles, che hanno presentato ai presenti l’EP “Amused”. Nonostante il loro alt-pop si discostasse dal genere di riferimento degli headliner, i tre ragazzi hanno incuriosito la platea.

Giusto il tempo del cambio palco ed ecco Chrissy e compagni prendere possesso della scena. La frontwoman è un animale da palcoscenico e gli spettatori non possono fare a meno che concentrare la loro attenzione su ogni suo singolo movimento. Si dimena, salta e invita i suoi fan a battere le mani e cantare i ritornelli delle sue canzoni. “Running With The Wild Things” e “Gravity” fanno scatenare il pubblico.

La band durante la parte iniziale dello show tira dritto senza sbavature e la sala partecipa cantando a squarciagola. Solo in un paio di occasioni Chrissy si lascia andare a interventi parlati, come il simpatico siparietto a proposito delle sue scorribande gastronomiche per le strade di Milano. La ragazza, di chiare origini italiane da parte dei nonni, racconta che l’emozione è sempre fortissima nel tornare in quello che lei definisce il “best country of the world”.

Molto toccante la performance di “Chasing Ghosts”, nella quale la giovane cantante classe ‘95 può mettere in mostra le sue buone doti interpretative.

Tutto il live scorre facilmente grazie agli arrangiamenti freschi e graffiati dalle rimiche tipiche di quel pop rock che negli anni duemila ha saputo reinventarsi grazie all’esplosione di gruppi come Paramore e All Time Low. Non è un caso che l’etichetta degli Against The Current sia la Fueled By Ramen, la stessa che è stata in gran parte artefice del successo planetario di queste band.

Comments

comments