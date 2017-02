Alan Walker, le foto del concerto a Milano del 16 febbraio 2017

16 febbraio 2017: Alan Walker in concerto al Fabrique di Milano. Di seguito, le foto della serata, unica data italiana di quello che è il suo primo vero e proprio tour europeo.

Il DJ e produttore ha sfornato il suo primo singolo a dicembre 2015 (“Faded”), totalizzando numeri da record, e arrivando poi, dopo l’uscita di “Sing Me To Sleep”, a calcare i palchi di festival come il Tomorrowland e il Creamfields, esibendosi anche come special guest all’ANTI World Tour di Rihanna.

“Mi ispira tutto ciò che sento, ogni suono che mi rimane in testa, e anche alcune colonne sonore di film, per esempio quella di Inception e Transformers”: così si era espresso Walker lo scorso anno, presentandoci “Sing Me To Sleep”.

Fotografie di Martina della Mora



