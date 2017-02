Bastille, le foto e la scaletta del concerto a Milano del 7 febbraio 2017

Ieri sera, 7 febbraio 2017, al Mediolanum Forum di Assago (Milano) in concerto c’erano i Bastille: ecco le foto e la scaletta della serata. L’ultimo album del gruppo, “Wild World“, è stato pubblicato a fine estate: “manna dal cielo per gli appassionati di indie-pop e indie-rock che gradiscono contaminazioni elettroniche ed easy listening. Qualche chitarra elettrica e una manciata di inni da arena suggellano un lavoro che porterà i Nostri ancora più in alto nella scala della popolarità mainstream.”

Bastille – Milano – La scaletta del concerto

Send Them Off! Laura Palmer Warmth Snakes Flaws Oblivion Lethargy Things We Lost in the Fire The Draw The Currents The Anchor Bad Blood Four Walls (The Ballad of Perry Smith) Blame Of the Night Fake It Weight of Living, Pt. II Glory Good Grief

Encore: Two Evils Icarus Pompeii

Bastille – Milano – Le foto del concerto

A cura di Mairo Cinquetti.

Comments

comments