Il 22 febbraio 2017 è partito, dal New Age Club di Treviso, il nuovo tour europeo dei Blonde Redhead.

Il combo italo-giapponese (tra i componenti della lineup vi sono i gemelli Amedeo e Simone Pace), formato a New York nel 1993, è in tour per promuovere i brani dell’ultimo EP “3 O’Clock”, la cui uscita è programmata per il prossimo 3 marzo (il disco sarà distribuito in licenza esclusiva a Ponderosa Music & Art).

“3 O’Clock” arriva a tre anni dal precedente studio album “Barragán” e arriva a ben dieci anni dai due precedenti ultimi EP “23” e “Silently”, usciti nel 2007.

In occasione del concerto di Treviso la band ha dato ampio spazio al sesto album “Misery Is a Butterfly”, dal quale viene pescata più di mezza scaletta. Ben tre brani sono invece estratti dall’EP di imminente pubblicazione, con le tracce “Where Your Mind Wants To Go” e “Give Give” che vedono nel palco del New Age Club il debutto dal vivo.

La nuova tournée europea dei Blonde Redhead durerà per quasi un mese e vedrà la band esibirsi nei più importanti club del Vecchio Continente. Tra gli Stati toccati sono presenti Svizzera, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Polonia e Grecia. Proprio ad Atene terminerà questa serie di concerti il prossimo 19 marzo.

Blonde Redhead, la scaletta del concerto di Treviso del 22 febbraio 2017

Falling Man

Bipolar

Elephant Woman

Mind to Be Had

No More Honey

Where Your Mind Wants To Go (debutto live)

Three o’ clock

Anticipation

Doll Is Mine

Dr. Strangeluv

Dripping

Spring and by Summer Fall

Give Give (debutto live)

Pink Love

Equus

Fotografie di Nicola Lucchetta

