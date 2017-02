Brunori Sas, le foto e il report del concerto a Bologna del 26 febbraio 2017

Dopo il sold out della prima data all’Estragon di Bologna, che ieri ha inaugurato il tour 2017 di Brunori Sas, questa sera si replica. Di seguito, le foto e il report del concerto di domenica 26 febbraio.

Scrollata di dosso la leggera tensione della prima sera, Brunori si muove a suo agio sul palco. Adeguatamente riscaldato dal buon Carnesi il pubblico accoglie a braccia aperte “La verità”, prevedibile quanto perfetta opener della serata. La scaletta è una piena celebrazione di “A casa tutto bene“, il quarto LP pubblicato poco più di un mese fa, ma già ben metabolizzato dalla folla che per la seconda sera di fila riempie l’Estragon.

Si prosegue con tutto il “lato A” del nuovo album, da “L’uomo nero” a “La vita liquida”: la scelta di suonare i brani nell’ordine dell’album è abbastanza inconsueta, ma funziona su disco e funziona anche sul palco, dando una connotazione tematica ai brani, che il cantautore divide (come la vita) nei due concetti chiave di paura e amore. “A casa tutto bene” non si è però esaurito, e dopo la prima tranche verrà suonato quasi per intero, intervallato a qualche classico dai primi tre album.

L’arrivo di “Come stai” è accolto con un boato della folla, tanto che Brunori ironizza su come i vecchi pezzi a volte siano accolti con più entusiasmo delle novità, ma tutto sommato ci sta: di anni per affezionarsi al “Vol. 1” ne sono passati di più. “Vol. 2” e “Vol. 3” non sono dimenticati, ma figurano nella setlist con una manciata di brani ciascuno: su tutti spicca “Rosa“, brano meravigliosamente ivangrazianico riarrangiato per rendere al meglio con una band di sei elementi, ed esplosivo come non mai.

Tanto il cantante quanto i musicisti rivelano grande elasticità, e se Brunori alterna chitarre acustiche ed elettriche e ballate al pianoforte (per riprendere fiato, ci dice) anche buona parte degli altri suonatori alternano per tutta la sera strumenti diversi, passando anche per effetti del tutto particolari creati analogicamente con oggetti ad hoc.

La formula cantautorale proposta da Brunori Sas è ottima, e ogni elemento trova il giusto spazio senza imporsi sugli altri. C’è la summenzionata paura, ovvero i temi più sociali di “L’uomo nero” e “Canzone contro la paura”, che non sfociano mai nel moralismo ma anzi indagano se stessi oltre che gli altri (“Ed hai notato che l’uomo nero / Semina anche nel mio cervello / Quando piuttosto che aprire la porta / La chiudo a chiave col chiavistello”; ma anche tutta “Don Abbondio”); e dall’altro lato c’è giustamente l’amore, nei suoi lati migliori (la casalinga dolcezza di “Domenica sera”) e peggiori (il finale a sorpresa di “Rosa”, e la rassegnata accettazione di “Lei, lui, Firenze”).

Che canti, racconti una storiella o ringrazi il pubblico Brunori si dimostra sempre un artista genuino, artigianale quanto i suoi brani.

A cura di Mathias Marchioni.

