I The Dandy Warhols si sono esibiti al Monk di Roma il 17 febbraio 2017. La band statunitense torna in Italia ad un anno di distanza dal precedente tour per promuovere l’ultimo disco “Distortland”, uscito ad aprile 2016 per l’etichetta indipendente canadese Dine Alone Records e lanciato dal singolo “You Are Killing Me”.

La scaletta proposta pesca il grosso dei brani in maniera più o meno equa dai grandi successi commerciali del gruppo. “…The Dandy Warhols Come Down”, “Thirteen Tales From Urban Bohemia” e “Welcome to the Monkey House” accompagnano i pezzi dall’ultimo “Distortland”, dal quale vengono proposti i tre singoli.

Il tour dei The Dandy Warhols proseguirà per una seconda tappa italiana questa sera al Magnolia; il tour europeo terminerà invece il 5 marzo a Parigi e sarà caratterizzato da uno show alla Roundhouse di Londra già sold out.

Foto di Fabrizio di Bitonto

The Dandy Warhols, la scaletta del concerto di Roma del 17 febbraio 2017

Be-In

Crack Cocaine Rager

Get Off

Not If You Were the Last Junkie on Earth

STYGGO

I Love You

Catcher in the Rye

Plan A

Holding Me Up

Every Day Should Be a Holiday

Welcome to the Monkey House

You Are Killing Me

We Used to Be Friends

Bohemian Like You

Godless

Pete International Airport / Boys Better

Comments

comments