Lo scorso 17 febbraio il Legend Club di Milano ha ospitato il concerto di Doyle.

E mentre molti si chiederanno “ok, ma chi è?”, molti altri sono in fregola da mesi per l’evento. Tipo la sottoscritta, malata di Misfits da alcuni (troppi) anni, rimasta maledettamente scottata dalla performance di Jerry Only a Genova nel 2009,ma comunque cultrice della religione a prescindere dalla delusione e speranzosa in una reunion più duratura rispetto alla due date del Riot Fest del 2016.

Detto questo, rispondo al quesito che ho posto in apertura. Chi è Doyle Wolfgang Von Frankenstein? Paul Caiafa (il vero nome del mastodontico musicista) è stato il chitarrista dei Misfits dal 1980 al 1983 e dal 1995 al 2000, band in cui ha militato con il fratello Jerry Only e un certo Glenn Danzig. Sul palco si presenta da sempre con il devilock, la famosa acconciatura da strabismo fulminante, con un corpsepaint esageratissimo e una presenza scenica degna di un King Kong sotto steroidi. Vanesio da morire, passa più tempo a spararsi pose in favore di camera piuttosto che lanciarsi in assoli memorabili. Ha un debole per mostruose e gigantesche chitarre custom che su di lui sembrano minuscoli ukulele che picchia e maltratta come un moderno cavernicolo, facendone uscire come per magia qualche suono neanche troppo male.

Ma è anche qualcosa in più. Figura trasversale in grado di mettere d’accordo punkettari e metalhead (la sua simpatia per le vocalist metal non ha fatto nient’altro che cementare questo sodalizio), ha continuato a darsi da fare anche nell’epoca post-Misfits, e nel 2013 ha pubblicato un album solista, “Abominator”, che sta portando in giro per l’Europa insieme al fido Alex Wolfman Story dei Cancerslug e una manciata di musicisti di indubbia esperienza (o di lottatori di wrestling mancati, che dir si voglia). I pezzi di Doyle, in maniera molto simile a quella dei Misfits, sembrano anthem da pub, da cantare a squarciagola durante una rimpatriata alcolica tra vecchi amici. Solo che non si inneggia alle bevute, se non altro non di birra (se non masticate l’horror punk, leggetevi il testo di “Die, Die My Darling”, “Skulls” o “Dreamingdeadgirls” e capirete a cosa mi sto riferendo). L’effetto che ne sortisce è molto cannibalcorpseiano, soprattutto quando Wolfman introduce tutte (e quando dico tutte, intendo tutte) le canzoni in scaletta con la stessa medesima frase (“this song is a love song, you can dance to it if you like”).

Ma l’altro effetto che ne deriva, considerando che quasi metà della setlist è composta da pezzi dei Misfits, è quello della cover band. Il punto è che, piaccia o no, tutto questo è dannatamente divertente. Il sopracitato Alex Wolfman Story si sbatte come un forsennato ed è efficace alla voce, se non altro più di Jerry Only (ci vuole poco) e Brandon Pertzborn, che ha militato anche nei Black Flag, è un vero mostro alle pelli. E dimostra il fatto che Doyle (che ci tiene a essere ricordato come “Doyle from Misfits”) non ha nessunissima intenzione di slegarsi dal passato, nonostante le velleità soliste.

Doyle Wolfgang Von Frankenstein è un personaggio intrappolato in un fumetto horror di serie B da quando non era neanche maggiorenne. Anche se in queste valutazioni contano tanto gli occhi di chi sta guardando, il chitarrista non è né la caricatura di sé stesso né di nessun altro, perché è quella roba lì, da sempre, tanto che se ci fosse un premio per la coerenza lui (ma anche il fratellone Jerry Only e in minor parte Danzig) lo vincerebbe subito.

A questo punto, e considerando quanto detto sopra, sì, ha senso andare a un concerto di Doyle nel 2017 e prendersi tanto bene da perderci la voce e rischiare di non riuscire a tornare a casa causa sciopero taxi e sfighe varie ed eventuali della notte milanese. Ma ha ancora più senso che sti benedetti “the original Misfits” tornino insieme sul serio una volta per tutte. Ognuno di loro vanta una personalità fortissima e unica (cosa che li ha fatti begare per anni), ma hanno un disperato bisogno l’uno dell’altro per vivere, e questo è evidente anche se non lo ammetteranno mai. Forse.

