General Levy, le foto del concerto a Torino del 10 febbraio 2017

Ieri sera, 10 febbraio 2017, all’Hiroshima Mon Amour di Torino c’era in concerto General Levy. Di seguito, le foto della serata; la data, promossa dall’Associazione Culturale Alternative Karming, arriva a due anni dalla partecipazione dell’artista inglese al Sound of Sunset festival. Questa serata a base di reggae ha inaugurato la stagione di bass music “Look Listen Feel”, e in apertura ha visto gli act di dj Afghan, Sista Hawa e The Grado.

Negli ultimi anni non ci sono state nuove pubblicazioni: il più recente album di General Levy è uscito nel 2014, “4Ward”. Tra i brani più memorabili si ricorda “Mr Incredible“, uscito nel 2002 come colonna sonora del film “Ali G”, pellicola comica scritta e prodotta da Sacha Baron Cohen.

Fotografie a cura di Andrea Marchetti



