Marlene Kuntz, le foto del concerto a Bologna del 3 febbraio 2017

Ieri sera, 3 febbraio 2017, i Marlene Kuntz erano in concerto alla Zona Roveri di Bologna: di seguito, le foto della serata. Durante questa tournée la band ha deciso di organizzare un celebrazione dell’album “Il vile“, uscito nel 1996, proponendolo in scaletta insieme ad altri brani più recenti come quelli tratti da “La lunga attesa”, pubblicato lo scorso anno.

Sul proprio sito ufficiale la band ha così raccontato la nascita di questa tournée: “Quando scrivemmo la canzone che dette il titolo anche al disco, il comportamento della viltà era ascrivibile all’io narrante e alla sua incapacità di assumersi determinate responsabilità. L’urlo “Onorate il vile” era il gesto estremo e disperato del vile stesso, in cerca di assoluzione. Con pari enfasi, glaciale e ironica, l’urlo che usiamo ora per dare il titolo al tour è il gesto patetico dei vili di oggi, che in epoca di schermi luminescenti dietro i quali ringhiare come leoni non visti, non hanno il coraggio di dire vis a vis ciò che realmente si pensa di chi (non) si affronta“.

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri.

