Pooh, le foto dell’ultimo concerto a Bologna del 30 dicembre 2016

I Pooh si sono esibiti per l’ultimo concerto della loro carriera a Bologna, il 30 dicembre 2016. Una serata storica e un concerto che ha visto l’Unipol Arena sold out in ogni settore e lo spettacolo trasmesso in diretta nei cinema di tutta Italia.

Per l’occasione il pubblico ha potuto godere della vista di un nuovo palco, costruito appositamente per la serata, con l’inserimento di una lunga passerella che è stata utilizzata più volte da tutti i membri della band per essere più vicini possibili ai loro fan accorsi da ogni angolo dello Stivale.

Lo spettacolo, iniziato puntuale alle 21, è proseguito per più di tre ore, con una scaletta consolidata e dove non sono mancati stacchi e fuori programma nei quali la band ha voluto salutare e ringraziare per il calore ricevuto il proprio pubblico nei cinquant’anni di carriera (iniziata proprio a Bologna nel 1962 con il nome di Jaguars poi cambiato nell’attuale quattro anni più tardi).

Non sono mancate le emozioni e a più riprese Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio, Red Canzian e Riccardo Fogli non hanno trattenuto le lacrime di commozione.

Le foto del concerto dei Pooh sono a cura di Mathias Marchioni