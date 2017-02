Rick Wakeman, le foto del concerto di Udine del 9 febbraio 2017

Rick Wakeman sbarca il 9 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni di Udine all’interno del suo minitour italiano che lo ha visto esibirsi ieri sera a Trento. Il musicista britannico è noto per i suoi trascorsi negli Yes: nella band britannica, Wakeman ha militato nel periodo d’oro degli Anni Settanta, incidendo pietre miliari come “Close to the Edge” e “Tales from Topographic Oceans”.

Protagonista di una carriera solista prossima al traguardo dei cinquant’anni, Wakeman sta portando in Europa il suo ultimo album “Piano Portraits”. Il disco è stato pubblicato lo scorso gennaio per Universal Music ed include versioni riarrangiate al pianoforte di classici della musica contemporanea e melodie tradizionali come “Amazing Grace”. Nella raccolta trovano spazio tracce come “Help!” dei Beatles, “Stairway To Heaven” dei Led Zeppelin e “Space Oddity” e “Life on Mars” di David Bowie. Proprio l’ultimo pezzo, la cui versione è stata suonata per la prima volta negli studi della BBC come tributo allo scomparso artista, è stata la scintilla che ha fatto scattare questo nuovo progetto, il cui video ha raggiunto in pochi giorni due milioni di visualizzazioni. Un sorprendente successo che ha portato Wakeman ad accettare le numerose proposte pervenute da diverse label.

Il tour mondiale di Rick Wakeman proseguirà con una serie di concerti in Regno Unito nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Foto a cura di Ishtar Reja

