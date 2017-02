Rival Sons, le foto del concerto a Milano del 14 febbraio 2017

Il loro ultimo album, “ Hollow Bones “, è stato pubblicato lo scorso giugno: “ Aria fresca dal gusto derivativo , è questa la formula che non ti aspetti, perché tra mille gruppi nostalgici degli anni ’70 i Rival riescono a dare quella fiamma viva da fuoriclasse che dà l’impressione che questo tipo di musica non la stiano riproponendo, ma la stiano sgorgando direttamente dalla fonte.”

14 febbraio 2017: quale migliore San Valentino di un concerto dei Rival Sons ? Di seguito, le foto del concerto all’Alcatraz di Milano. Il tour 2017 vede finalmente la band nel ruolo di headliner, dopo aver avuto l’onere e l’onore di aprire per i Black Sabbath durante il loro tour di addio, passando anche per l’Arena di Verona.

