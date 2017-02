The Pretty Reckless, le foto del concerto a Bologna del 6 febbraio 2017

Ieri sera, 6 febbraio 2017, abbiam fatto un giro all’Estragon di Bologna per ascoltare The Pretty Reckless in concerto (di seguito tutte le foto), ma lo ammettiamo senza tanti giri di parole, anche per dare un occhio a Taylor Monsen, cantante del gruppo e già affermata modella e attrice della nota serie tv Gossip Girl.

L’ultimo album del gruppo, “Who You Selling For” è uscito a ottobre: “Dopo ‘Going To Hell’ del 2014, i Pretty Reckless escono con il nuovo ‘Who You Selling For’. Per chi ti stai vendendo? Taylor dimostra di averlo ben chiaro in mente, perché il disco è un karaoke della cultura rock americana passata e del recente passato.“

Questa sera i Pretty Reckless saranno in concerto a Milano, al Fabrique: qui tutti i dettagli.

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri.

