The Temper Trap, le foto del concerto a Treviso del 7 febbraio 2017

The Temper Trap ieri sera, 7 febbraio 2017, erano in concerto a Treviso. Di seguito, le foto della data. La rock band australiana, che negli scorsi giorni si è esibita anche a Roma, ha colto come sempre nel segno proponendo propri classici oltre al recente “Think As Thieves”.

È proprio su questo ultimo terzo album che i Temper Trap si sono ritrovati a lavorare con Pascal Gabriel, produttore già all’opera con Marina and the Diamonds e Goldfrapp, e Damian Taylor, che ha lavorato con The Killers e Björk. E se dalle nostre parti non sono ancora troppo conosciuti, negli ultimi tempi in patria si sono aggiudicati ben otto Aria Music Awards.

Foto a cura di Federico Benussi.

