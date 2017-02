Trentemøller, le foto del concerto a Milano del 15 febbraio 2017

Il 15 febbraio 2017 il DJ danese Trentemøller si è esibito in concerto a Milano, al Fabrique. Di seguito, le foto della seconda (e ultima) data italiana.

In attività dal 1997, Trentemøller si è affermato sulle scene mondiali nei primi anni duemila, proponendo il genere minimal al grande pubblico, per poi evolvere verso un’elettronica contaminata dal rock. L’ultimo album, “Fixion”, è stato pubblicato solo pochi mesi fa: “si pone come obiettivo quello di ricreare le atmosfere live, condendo il tutto con la consolidata malinconia del DJ e dando alla luce un album dalle atmosfere romantiche e dark. […] Dalle tracce prendono vita immagini, che vanno dalla caotica metropoli all’introversione della vita in Scandinavia.” (Clicca qui per leggere la tracklist e ascoltare “Fixion”).

Fotografie a cura di Martina Dalla Mora



