Uscirà a breve Wild Cat, nuovo album dei Danko Jones. Abbiamo parlato con il leader della band per farci raccontare qualcosa in più sull’imminente release. Vorrei che ci parlassi del tuo ultimo album. Cosa ci puoi dire sul processo di scrittura e registrazione di questo vostro ultimo lavoro? Se non sbaglio avete mantenuto gli stessi elementi del precedente Fire Music…

Questo è stato essenziale, potrei dire che per la prima volta quello che “non è cambiato” è stato il vero cambiamento (risate). È dai tempi di BORN A LION che alcuni fattori all’interno o all’esterno della band continuano a variare. Ad ogni lavoro inciso abbiamo visto cambiare produttori, studi di registrazione e soprattutto batteristi. Per noi questa è stata la prima volta in cui siamo riusciti a mantenere gli stessi elementi dell’equazione (che aveva già funzionato durante i lavori per FIRE MUSIC). Il risultato è stato quello di potersi dedicare interamente alla scrittura di WILD CAT senza dover pensare ad altro e credimi, è stato fantastico. La line up odierna è la più unita di tutta la nostra carriera, lo si può avvertire facilmente. Durante le sessioni di registrazione di WILD CAT non abbiamo dovuto pensare a come arginare problemi di ego o gestire l’inettitudine di alcune persone, come invece ci era successo in passato. Non ci sono stati intoppi e tutte le nostre energie si sono concentrate sulle canzoni di questo album.

Quindi mi stai dicendo che ci sono voluti SOLO 20 anni per arrivare ad una situazione NATURALE (risate)

Esatto, giusto quei 20 anni…

C’è qualche brano di quest’ultimo lavoro che ti piace particolarmente?

È molto difficile per me sceglierne uno perché per scrivere un disco ci metti tutto te stesso e alla fine arrivi ad amarne ogni singolo brano e aspetto. Ogni canzone ha qualcosa che mi piace, che sia un riff di chitarra, un fill di batteria o un coro cantato bene. Comunque, al di là di tutto devo dire che il singolo che abbiamo appena rilasciato (my little rnr – ndr) sicuramente è un pezzo che mi piace.

Sai, solitamente non mi faccio coinvolgere nella scelta del singolo di un nostro album. Personalmente ho sempre ritenuto che tutte le band che mi piacciono abbiano sbagliato nella scelta dei singoli e quindi sto alla larga da certe decisioni. Stavolta invece, parlando con JC (il bassista John Calabrese-ndr) ho subito detto “hey, my little rnr sarà una hit e non solo perché piace a me” e devo dire che è andata bene considerando i feedback positivi che abbiamo ricevuto!

Anche la title track è un brano che mi piace molto, non solo per le mie parti di chitarra e le linee di voce ma soprattutto perché mi sembra un’ottima rappresentazione del nostro sound odierno.

A me fa impazzire Diamond Lady!

Sul serio? Sei già la seconda persona che me lo dice oggi! Che figata!

Sembra un po’ il lato B di Wild Woman (canzone presente in FIRE MUSIC)

Ahahah! Sì, direi che ha la stessa caratterizzazione ma in versione WILD CAT…è un po’ la sorellina minore.

Una domanda trivia: considerando i 20 anni di carriera qual è stato il momento migliore e quale il peggiore per voi?

I momenti peggiori sono stati quelli in cui eravamo veramente consci di che situazione di m***a stavamo vivendo come band. Mi riferisco ai momenti in cui certi membri della band con i loro atteggiamenti distruggevano il morale di tutti: il mio, quello di JC, del nostro management e della nostra crew. Non voglio fare nomi perché gli interessati non sono qui per difendersi ma direi che tutti hanno notato il turn over dei nostri batteristi. I più direbbero che io e JC non siamo persone facili con cui avere a che fare e invece non è così, in pochi conoscono i retroscena di certe situazioni. Abbiamo avuto a che fare con delle persone che si sono comportate in maniera egoista ed egocentrica.

Per quanto riguarda i momenti migliori…beh amico direi che sono quelli in cui riceviamo degli ottimi feedback da voi (il pubblico), come sta succedendo per WILD CAT. Era dai tempi di BORN A LION che non vedevamo certe reazioni entusiaste. Devo dire che questo trend positivo è cominciato con FIRE MUSIC e si è mantenuto con WILD CAT. Mi ripeterò ma ti assicuro che quest’ultimo disco è la giusta rappresentazione di quello che vogliamo essere come band.

Di solito non uso mai frasi come “è il nostro miglior lavoro”, sono cose che ho sentito dire mille volte da altrettante band…sembra sempre che ogni nuovo album sia il loro miglior risultato e alla fine finiscono per sembrare tutto fuorché genuini. Invece sia per FIRE MUSIC che per WILD CAT posso dirti che per la prima volta non esito nel dire “sono i nostri 2 migliori lavori…fino ad oggi”.

Forse perché siete “cresciuti” come artisti?

Non è solo per quello, è tutto dovuto al fatto che finalmente siamo una band unita e ci siamo liberati di tutte quelle scenette drammatiche del passato. Ti rendi conto che una volta è capitato di dover interrompere una sessione di registrazione per “parlare a quattr’occhi”? Assurdo!

È veramente sorprendente, anche perché ai vostri livelli suonare è un lavoro vero e proprio.

È sicuramente così per me e JC…altre persone non la pensavano così. Oggi finalmente ci siamo lasciati tutto questo alle spalle e l’unica preoccupazione è quella di far suonare le canzoni così come suonano nelle nostre teste.

Parlando di tour, ho visto che farete molti concerti in Europa come sempre ma mi spiace che non ci siano date italiane

Solo per questo tour…sono 4 anni che non suoniamo in Italia ma torneremo, non temere. Faremo questo primo tour primaverile e poi come al solito torneremo in autunno e l’Italia non mancherà all’appello.

E il Canada? Vi sentite sempre a casa vostra?

Certo, Toronto è una città bellissima e noi amiamo il nostro paese. Stiamo programmando qualche concerto anche lì.

A proposito, farete qualche data anche negli States?

mmm…diciamo che non siamo così impazienti di suonare là…anche perché ultimamente stanno costruendo un po’ troppi muri! (risate)

Grazie a Raffaele Bellan

