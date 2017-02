Katy Perry, si intitola Chained To The Rhythm il nuovo singolo

Katy Perry è tornata. Il nuovo singolo si intitola “Chained To The Rhythm“, ed è accompagnato da un lyric video che mostra come cucinare mini food per criceti. Prossimamente uscirà un nuovo album, il quinto LP della cantante, ma al momento non è ancora stata definita una data di pubblicazione.

L’ultimo album a oggi pubblicato risale al 2013: “Prism”, trainato dai singoli “Roar” e “Dark Horse”. La scorsa estate Katy Perry ha però inciso un brano in occasione delle Olimpiadi, “Rise”, in seguito al quale ha annunciato (a Ryan Seacrest) di avere diverso materiale per le mani ma di volerci lavorare senza troppa fretta: “Mi sto semplicemente divertendo un sacco, sperimentando e provando diversi produttori, diversi collaboratori e diversi stili. Non ho fretta…“.

Il lyric video del brano:

