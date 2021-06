Francesco De Gregori, Max Pezzali e Ernia completano la line up di Sequoie Music Park Bologna

Una settimana piena di annunci per Sequoie Music Park, si aggiungono infatti alla rassegna musicale bolognese tre grandi nomi del panorama italiano: Francesco De Gregori, Max Pezzali e il rapper milanese Ernia.

I primi due ci faranno viaggiare nel tempo, Francesco De Gregori (24/7) e la sua band arrivano live con “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS” per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

La data bolognese di Max Pezzali (19/7) avrà come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. Miti e le emozioni di un decennio fighissimo”. Infine Ernia (21/7), all’anagrafe Matteo Professione, arriva sul palco di Sequoie Music Park per presentare oltre ai celebri singoli “Superclassico”, “Fermo a guardare” e “Puro Sinaloa” già pluri certificati, per presentartci gli inediti contenuti nella versione ampliata dell’album “Gemelli ascendente Milano”.





Una rassegna di concerti che spazia in ogni genere musicale. Vede infatti alcuni dei nomi più interessanti della scena rap italiana, Willie Peyote (1/07), torinese che ha conquistato il grande pubblico dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo e Claver Gold e Murutubu (05/07) che presenteranno il loro ultimo progetto ‘Infernvm’, uscito in occasione delle celebrazioni dell’anno dantesco. Sequoie Music Park prosegue poi con il rock dei Fast Animals and Slow Kids (07/07) che ripercorreranno i dieci anni di carriera, da ‘Cavalli’ a ‘Cosa ci direbbe’ e l’immenso Niccolò Fabi (09/07) per la data bolognese del suo tour estivo. Il palco del Parco delle Caserme Rosse verrà poi calcato da Emma Marrone (12/07) che farà tappa nel capoluogo emiliano per il suo ‘Fortuna’ tour. I giorni seguenti saranno il contenitore per Express Festival: il cantautore/poeta nostrano Vasco Brondi (13/07) ci ammalierà con il suo nuovo album “Paesaggio Dopo la Battaglia” e i giovani Black Country, New Road (14/07) band di Cambridge ci stupiranno con il loro innovativo avant-jazz post-punk.

Infine appena annunciate a Sequoie Music Park ci saranno Levante (16/07), la cantante e scrittrice siciliana, fresca del nuovo singolo “Dall’Alba al Tramonto” e Francesca Michielin (20/07) polistrumentista e cantautrice in cima alle classifiche italiane con “Chiamami per nome” presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.





Un luglio 2021 pieno di concerti nel già collaudato Parco delle Caserme Rosse (Via di Corticella, 147, Bologna), ma oltre alla musica, il teatro e la comicità trovano spazio all’interno di Sequoie Music Park con Paolo Cevoli (15/7), comico italiano tra i più noti della scuola Zelig e Andrea Scanzi (18/7), giornalista seguitissimo, che accompagnerà Filippo Graziani in una serata speciale, un ricordo senza cascami agiografici, ma con tanto affetto e non meno riconoscenza per il mitico Ivan Graziani.

Calendario in aggiornamento



01/07/2021 – Willie Peyote

05/07/2021 – Claver Gold & Murubutu

07/07/2021 – Fast Animals and Slow Kids

09/07/2021 – Niccolò Fabi

12/07/2021 – Emma Marrone

13/07/2021 – Vasco Brondi/EXPRESS FESTIVAL

14/07/2021 – Black Country, New Road/EXPRESS FESTIVAL

15/07/2021 – Paolo Cevoli

16/07/2021 – Levante

18/07/2021 – Andrea Scanzi e Filippo Graziani in “Fuochi sulla Collina”

19/07/2021 – Max Pezzali

20/07/2021 – Francesca Michielin

21/07/2021 – Ernia

24/07/2021 – De Gregori & Band live “Greatest Hits”