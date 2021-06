LUDOVICO EINAUDI SUMMER TOUR – si aggiungono nuove date

25 Luglio – Brunico (BZ) / Plan de Corones h. 18,30

Riserve naturali, parchi nazionali, albe, tramonti e cieli stellati.

Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura

Ha camminato molto “Seven Days Walking” di Ludovico Einaudi, dalle passeggiate invernali tra le montagne in cui il disco è nato ai tour intorno al mondo del 2019, fino alle geografie umane dei film premi oscar Nomadland e The Father. Nell’estate in cui tutto vuole ricominciare, Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare insieme a lui.

Una serie di concerti immersi nello scenario emozionante di parchi nazionali, riserve naturali, calette, valli, laghi e altipiani incontaminati, raggiungibili solo a piedi, all’alba, al tramonto, sotto cieli stellati. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale. Con Ludovico Einaudi suonano Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello.

Qui di seguito il calendario aggiornato:

21 Luglio – Bardonecchia (TO) / CAMBIO LOCATION / Chesal, Melezet / Borgate dal Vivo / h.14:00

22 Luglio – Bellinzona (CH) / Castelgrande / Castel on Air / h. 20:30

24 Luglio – Tarvisio (UD) / Laghi di Fusine / No Borders Festival / h. 14:00

25 Luglio – Brunico (BZ) / Plan de Corones h 18,30

27 Luglio – Sogliano al Rubicone (FC) / Radura di Pietra dell’Uso / Notturni nel Bosco / h. 21:30

30 Luglio – Pratovecchio Stia (AR) / Pieve di Romena / Naturalmente Pianoforte & UNA Festival h. 19,00

31 Luglio – Gualdo Tadino (PG) / Serrasanta / Suoni Controvento / h.16:00

1 Agosto – Vulci – Montalto di Castro (RI) / Parco Naturalistico Archeologico / Vulci Music Festival h. 19,00

3 Agosto – Campotosto (AQ) / Lago Campotosto / h. 18:00

4 Agosto – Caserta / Parco Reale della Reggia / h. 21:00

5 Agosto – S. Giovanni a Piro (SA) / Pianoro di Ciolandrea / Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni / h. 19:00

6 Agosto – Latronico (PZ) Terme Lucane / Parco Nazionale del Pollino / h. 18:30

9 Agosto – Gravina in Puglia (BA) / Jazzo Pantano / Parco Nazionale dell’Alta Murgia / h. 20:00

11 Agosto – Otranto (LE) / Grotte Dei Cervi / h 6,00



I biglietti saranno disponibili sui principali circuiti di prevendita. Il concerto è volutamente organizzato in luogo naturale, invitiamo il pubblico alla massima collaborazione perché si svolga nel migliore dei modi:

– consigliamo di raggiungere la radura con mezzi di trasporto agili (moto, scooter, bici)

– raccomandiamo di indossare abbigliamento e scarpe comodi

Il contesto naturale non permette la presenza di sedute, dunque gli spettatori siederanno a terra in postazioni numerate. E’ consentito portare coperte, stuoie o cuscini ma non sedute portatili (no sedie da campeggio o simili)

Per informazioni: ludovicoeinaudi.com

ponderosa.it

02.48194128