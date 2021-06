Maroon 5: il malinconico pop di Jordi

“Mi manca ogni singolo giorno. E sono orgoglioso di aver inciso il suo nome nella storia di questa band che lui stesso ha aiutato a costruire da zero. Ti amiamo Jordi.”

Così scrive Adam Levine, il frontman dei Maroon 5, sul suo profilo Instagram annunciando il nuovo album Jordi. Il disco è dedicato alla memoria di Jordan Feldstein, storico manager del gruppo, venuto tristemente a mancare nel dicembre 2017 in seguito ad un arresto cardiaco. Jordi resta sull’onda pop tanto cara ai Maroon 5, pur con un senso latente di malinconia che percorre i quattordici brani; questo, oltre alla scomparsa della persona a cui è dedicato il disco, è probabilmente dovuto anche alla presenza di due artisti non più tra noi, Juice WRLD e Nipsey Hussle. Al di là di questi due “featuring” le collaborazioni sono comunque numerose: l’esordiente Bantu, Jason Derulo, H.E.R., Anuel AA & Tainy, YG, blackbear, Megan Thee Stallion e addirittura Stevie Nicks.

Il brano che mi ha colto più di sorpresa è appunto quello in collaborazione con la leggendaria cantante dei Fleetwood Mac, Remedy. Un brano trascinante, dal ritmo accattivante ed originale ai limiti del pop. Altrimenti il remix di Memories, singolo spacca-classifiche uscito due anni fa, con l’aggiunta delle due strofe rap di YG e Nipsey Hussle, che mi ha fatto ricordare con affetto i pezzi pop-rap di un decennio fa.

Nel complesso Jordi è un bel disco, pur non discostandosi particolarmente dal mood tipico della formazione statunitense. Anzi, questa nota melancolica che si ripresenta in sfaccettature diverse nei brani lo rende ancora più interessante, toglie l’effetto zuccheroso e plastificato del pop commerciale e lo sostituisce con un prodotto di spicco nella ormai quasi ventennale carriera dei Maroon 5.

Ascolto caldamente consigliato.

“I’ll carry these torches for ya

That you know i’ll never drop.”

