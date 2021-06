Jack Savoretti torna con il suo nuovo disco di inediti Europiana

Jack Savoretti torna venerdì 25 giugno con il suo nuovo disco di inediti “Europiana”, a due anni dal successo di “Singing to strangers” anticipato dal singolo “Who’s Hurting Who” feat. Nile Rodgers.

Savoretti lo presenta durante una conferenza stampa, più una bella chiacchierata direi, che ha inizio con una suggestiva esibizione live a Portofino. Jack, il suo piano e la sua voce donano emozioni davvero uniche.

“Senza la situazione pandemica, probabilmente, questo album non avrebbe visto la luce. In casa, senza possibilità di viaggiare, non vacanze, no mare e tutte le emozioni che ne conseguono: il primo bacio, il primo giro in motorino da solo. Vedere i miei figli e tutti i giovani ragazzi non poter vivere questi momenti mi hanno fatto fare un viaggio mentale della mia infanzia, della mia giovinezza attraverso una colonna sonora composta dalla musica europea degli ultimi 50 anni”

“Europiana” è un album chevuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage ma allo stesso tempo moderno. Il titolo è infatti utilizzato dall’artista proprio per racchiudere e raccontare l’eleganza e lo stile romantico europeo, in particolare quello di Italia e Francia degli anni ’60/’70. Le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che il nuovo album di Jack Savoretti, unico nel suo genere, porta con sé. Nostalgico ma attuale, non si limita infatti a raccontare le esperienze dell’artista, ma si arricchisce di altri personaggi e di concetti più ampi, di cui l’artista si fa portavoce.

“Questo disco celebra la libertà, il “sense of occasion”, ascoltarlo deve essere come stappare una bottiglia di champagne. Come quando sta per accadere qualcosa di bello ed importante. Deve essere la colonna sonora dell’estate”

“Europiana” ha preso vita nella casa dell’artista, in cui lui e la sua band si sono riuniti per scrivere l’album, trasformando il salotto in uno studio di registrazione e racchiudendo un sentimento genuino di condivisione e complicità. – “Quando mi sono visto con la mia band ad Abbey Road per terminare il disco sembrava avessero liberato degli animali selvaggi, non ci vedevamo da un anno…la mia band non aveva mai suonato così” “Europiana” diventa così il manifesto di un nuovo percorso musicale, a cui l’artista ha voluto dare un nome ed una forma precisa nelle 11 tracce registrate nei celebri studi proprio a 90 anni dalla creazione dei mitici studios.

Centrale all’interno dei testi è l’elemento della famiglia e del suo valore, riscoperto una volta in più da Jack Savoretti nel periodo di pausa dopo i due anni più intensi della sua carriera. Un concetto che l’ascoltatore può ritrovare nella decisione di far registrare i cori di ben tre brani alla moglie e ai figli, che hanno preso così attivamente parte all’album, arrangiato dal violinista e grande amico Phil Granell. La produzione è stata affidata al celebre produttore Cam Blackwood, che aveva già lavorato alla realizzazione di “Singing to Strangers



“Vedevo che durante il lockdown, i miei figli stavano subendo moltissimo e allora ho trasformato questo periodo in un gioco. Tutti i venerdì sera ci si dedicava ad una serata a tema alla quale i ragazzi si preparavano per tutta la settimana con curiosità ed entusiasmo. È proprio in quell’occasione che ho ascoltato moltissima musica europea, di tutta l’Europa. Ho sempre scritto musica per far provare qualcosa al mio pubblico ma in questo caso voglio che si senta positiva, che abbia voglia di ballare e di essere libera”

TRACKLIST

1. I Remember Us

2. Secret Life

3. Who’s Hurting Who

4. When You’re Lonely

5. More Than Ever

6. Too Much History

7. Dancing in The Living Room

8. Each and Every Moment

9. The Way You Said Goodbye

10. Calling Me Back To You

11. War of Words

Jack Savoretti sarà in tour nella prima metà del 2022 partendo dall’Italia e toccando tutta Europa per presentare il nuovo album. Ecco le date annunciate al momento.



25 Febbraio 2022 – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – MILANO, ITALY

28 Febbraio 2022 – TEATRO VERDI – FIRENZE, ITALY

1 Marzo 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI – ROMA, ITALY

5 Marzo 2022 – TEATRO EUROPAUDITORIUM – BOLOGNA, ITALY

20 marzo 2022 – VOLKSHAUS – ZÜRICH, SWITZERLAND

21 marzo 2022 – MELKWEG – AMSTERDAM, NETHERLANDS

24 marzo 2022 – PLYMOUTH PAVILIONS – PLYMOUTH, UNITED KINGDOM

25 marzo 2022 – MOTORPOINT ARENA – CARDIFF, UNITED KINGDOM

27 marzo 2022 – THE CENTAUR – CHELTENHAM, UNITED KINGDOM

28 marzo 2022 – SYMPHONY HALL – BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM

31 marzo 2022 – O2 CITY HALL – NEWCASTLE UPON TYNE, UNITED KINGDOM

02 aprile 2022 – SHEFFIELD CITY HALL – SHEFFIELD, UNITED KINGDOM

03 aprile 2022 – THEATRE ROYAL CONCERT HALL – NOTTINGHAM, UNITED KINGDOM

05 aprile 2022 – USHER HALL – EDINBURGH, UNITED KINGDOM

06 aprile 2022 – O2 ACADEMY GLASGOW – GLASGOW, UNITED KINGDOM

08 aprile 2022 – BONUS ARENA – KINGSTON UPON HULL, UNITED KINGDOM

10 aprile 2022 – O2 APOLLO MANCHESTER – MANCHESTER, UNITED KINGDOM

13 aprile 2022 – EVENTIM APOLLO HAMMERSMITH – LONDON, UNITED KINGDOM

BIGLIETTI:

24hrs Fan Club Presale: Giovedì 17 Giugno 2021, h. 10:00

Messa in vendita solo online per 5 gg: Venerdì 18 Giugno, h. 11:00

Messa in vendita nei punti vendita: Mercoledì 23 Giugno, h. 11:00

Il tour è prodotto da VIVO CONCERTI in collaborazione con CONCERTO MUSIC.

Il calendario è in continuo aggiornamento; maggiori informazioni su www.jacksavoretti.com/

