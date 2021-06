Arena Bike-In Mantova 2021: il programma dei concerti

E’ stata presentata ufficialmente la seconda edizione di Arena Bike-in a Mantova. Dal 1° luglio al 15 agosto tornano, presso la meravigliosa area verde di Campo Canoa, gli spettacoli in bicicletta.

Un progetto, già sperimentato in anteprima assoluta lo scorso anno, che è stato apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo per la sua originalità, per l’attenzione mostrata verso l’ambiente e le tematiche green, oltre che per aver offerto una soluzione valida e intelligente per ridare respiro al mondo degli spettacoli dal vivo, fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria mondiale.

Per questa seconda edizione sono state pensate alcune novità. Viene introdotta la Bike-in app, un servizio offerto al pubblico per rendere l’esperienza ancora più piacevole, pratica, sicura e green. L’applicazione scaricabile su tutti i cellulari permetterà di acquistare i biglietti per gli spettacoli, ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio spot, ovvero le aree personali, dotate di rastrelliere per le bici, dalle quali sarà possibile assistere agli spettacoli, avere informazioni sulla programmazione. Il suo utilizzo permette di ridurre al minimo le possibili code e attese, eliminare l’impiego di eventuali supporti cartacei e agevolare gli ingressi.

Inoltre, Arena Bike-in entra ufficialmente a far parte di Summer Revolution: rete che vede consolidarsi il gemellaggio tra Bergamo e Brescia, che saranno Capitale della Cultura nel 2023, alle quali quest’anno si aggiunge anche Mantova. Il filo conduttore che lega le diverse realtà coinvolte in questa esperienza è quello di un percorso di rinascita e ripartenza culturale fatta di oltre 120 eventi in programma per tutta l’estate, in un mix di musica, cinema, stand up, presentazioni letterarie, teatro e danza. Appuntamenti che diventano anche occasione di riscoprire il territorio di quell’area della Lombardia che volge verso est.

Il Bike-in è un’idea voluta dallo staff di Fresh Agency / Shining Production e Live Club.

INFO UTILI:

Bike-In è un format che promuove lo spettacolo… in bicicletta! È consentito entrare a piedi, ma ti consigliamo di arrivare sulla tua bici (o monopattino) che potrai lasciare comodamente nel tuo spazio spot. Se non ne possiedi una potrai noleggiarla in città utilizzando il servizio tramite app: Movi by Mobike.

Apple Store https://apps.apple.com/it/app/movi-by-mobike/id1503536800

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridemovi.app

L’assegnazione dei posti avverrà conformemente alle disposizioni vigenti in merito al distanziamento interpersonale. Ti consigliamo di acquistare in prevendita nei circuiti Mailticket e Ticketone o prenotare il tuo posto. Puoi acquistare anche presso la Fondazione Artioli – Largo XXIV Maggio n°13, Mantova, a partire da venerdì 18 giugno

Dalle 9.30 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì)

e dalle 15 alle 17.30 (solo lunedì e giovedì)

Navetta: Per informazioni sul servizio di navetta gratuito dal parcheggio di Campo Canoa visitare il sito di APAM https://www.apam.it/it/servizio-unificato-di-navette-gratuite-da-parcheggio-te-e-campo-canoa

Campo Canoa, inoltre, è dotato di colonnine per la ricarica di auto elettriche e di collegamenti a una rete di percorsi ciclopedonali che connettono la grande area verde alla città e a tutte le zone e servizi limitrofi.

PROGRAMMA COMPLETO

1 luglio – 21:00 – GAIA “Finalmente in Tour” opening: MARTINA BELTRAMI

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su mailticket.it – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.00

2 luglio – 21:30 – PREZIOSO – spettacolo di fine anno accademico 2020/2021 di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop

Biglietti: intero 15,00 €, ridotto under 14 10,00 €

Info e prenotazioni: officinadellearti@gmail.com – +39 347 7471778

3 luglio – 21:30 – ARIETE “Tour Estate 2021” opening: ESSEHO

Biglietti: 17,50 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

4 luglio – 21:30 – LUCA RAVENNA, “Rodrigo Live” – Bike-in Comedy

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

8 luglio – 21:15 – RINO GAETANO BAND “Escluso il cane”

Biglietti: 12,00 € – info.disanima.piano@gmail.com – +39 338 4947909 –https://www.disanimapiano.com

9 luglio – 21:30 – Mantova InBlues 2021 – BERTOLIN BLUES BAND

Biglietti: 5,00 € – bluesrock.mn@gmail.com

10 luglio – 21:00 – Mantova Teatro, summer 2021 – PITECUS, con Antonio Rezza

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – fondazione@capitalespettacolo.it – https://www.mantovateatro.it

11 luglio – ECLIPSE – Pink Floyd Tribute Band

Biglietti: 12,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – fondazione@capitalespettacolo.it – https://www.mantovateatro.it

13 luglio – 21:30 – COLAPESCEDIMARTINO “Dal Vivo”

Biglietti: 25,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

14 luglio – 21:30 – FABRIZIO PATERLINI “Lifeblood” Tour 2021

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

15 luglio – 21:00 – Mantova Teatro, summer 2021 – UN PIANETA CI VUOLE…C’È NESSUNO? con Ugo Dighero e Daniele Ronco

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – fondazione@capitalespettacolo.it – https://www.mantovateatro.it

16 luglio – 21:30 – Mantova InBlues 2021 – MORBLUS BAND

Biglietti: 5,00 € – bluesrock.mn@gmail.com

17 luglio – 21:30 – ALEX BRITTI Special Guest: Flavio Boltro

Biglietti: 25,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21:30

18 luglio – 21:30 – MOTTA “Semplice Tour”

Biglietti: 25,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

20 luglio – 21:00 – Mantova Teatro, summer 2021 – OBLIVION SUMMER SHOW di e con gli Oblivion

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – fondazione@capitalespettacolo.it – https://www.mantovateatro.it

21 luglio – 21:30 – ORIETTA BERTI in concerto “La mia vita è un film”

Biglietti: 20,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

22 luglio – 21:00 – BILL FRISELL TRIO

Biglietti: 25,00 € – associazionequattrotrenta3@gmail.com – +39 329 4766850

23 luglio – 21:30 – RUGGERO DE I TIMIDI “Neverending Battigia Tour” –

Bike-in Comedy.

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

24 luglio – 21:30 – OTTOETTI AND FRIENDS “20 anni con voi”

Biglietti: gratuito con prenotazione obbligatoria su mailticket.it – info@ottoetti.org – https://www.ottoetti.org

25 luglio – 21:30 – COMA_COSE “Nostralgia Tour”

Biglietti: 29,90 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

27 luglio – 21:30 – MODENA CITY RAMBLERS “1991 – 2021 30 MCR”

Biglietti: 20,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

28 luglio – 21:00 – Mantova Teatro, summer 2021 – PANICO MA ROSA (dal diario di un non intubabile) di e con Alessandro Benvenuti

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – fondazione@capitalespettacolo.it – https://www.mantovateatro.it

29 luglio – 21:30 – EXTRALISCIO “È BELLO PERDERSI – TOUR D’ITALIE”

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

30 luglio – 21:30 – MICHELA GIRAUD “La verità, nient’altro che la verità lo giuro!” – Bike-in Comedy.

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30

31 luglio – 21:00 – MANTOVA PRIDE FESTIVAL – EDOARDO ZAGGIA, DRUSILLA FOER

Biglietti: gratuito con prenotazione obbligatoria – Info e contatti: www.mantovapride.it

1 agosto – 21:00 – MANTOVAPRIDE FESTIVAL – BARBARA MOSELLI

Biglietti: gratuito con prenotazione obbligatoria – Info e contatti: www.mantovapride.it

2 agosto – 21:30 – RIDILLO “Festa dei 30 anni”

Biglietti: 10,00 + dp € in vendita su Mailticket – Info e contatti: info@freecomhub.it

4 agosto – 21:00 – NOI PER LORO

Biglietti: gratuito con prenotazione obbligatoria – Info e contatti: abeo@abeo-mn.it

5 agosto – Mantova Teatro, summer 2021 – FABER – recital con Melania Giglio

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – fondazione@capitalespettacolo.it – https://www.mantovateatro.it

6 agosto – 21:30 – ANTONIO ORNANO

Biglietti: 15,00 € in vendita su Mailticket e Ticketone – Apertura porte: 19 – Inizio Show: 21.30