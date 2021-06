NAMELESS MUSIC FESTIVAL – pronti a ripartire, svelata la line up dell’ottava edizione!

NAMELESS MUSIC FESTIVAL

È PRONTO A RIPARTIRE!

DAL 09 AL 12 SETTEMBRE 2021

SALIRANNO SUL PALCO DELL’OTTAVA EDIZIONE,

CHE SI TERRÁ TRA I COMUNI DI

ANNONE BRIANZA, MOLTENO E BOSISIO PARINI (LC)

GLI HEADLINERS

AFROJACK

DJ SNAKE

LIL PUMP

TIËSTO

A LORO SI AGGIUNGERANNO LE ESIBIZIONI

DI ARTISTI DEL CALIBRO DI

BENNY BENASSI, JOEL CORRY, MERK & KREMONT, MORTEN, PURPLE DISCO MACHINE, TOPIC, BOSS DOMS, DJ APHRODITE, DOPAMINE, DROELOE, DUKE & JONES, EDMMARO, HABSTRAKT, HANNAH WANTS, MAZAY, RIVA STARR, RUDEEJAY E VIZE.

ELETTRA LAMBORGHINI, ERNIA, FRED DE PALMA, GUE PEQUENO, LUCHÈ, MADAME, SEVEN ZOO, NOYZ NARCOS, RKOMI, TONY EFFE, ANA MENA, BORO BORO, BRESH, DJ TY1, FSK SATELLITE, + GREG WILLEN, GEOLIER, MAMBOLOSCO, NIGHT SKINNY, RHOVE, ROSA CHEMICAL E TOUCHÉ

I biglietti per l’edizione 2021 sono disponibili sul sito

www.namelessmusicfestival.com

NAMELESS MUSIC FESTIVAL è pronto a riaprire i battenti e annuncia gli artisti che comporranno la line up dell’ottava edizione, che si terrà dal 09 al 12 settembre 2021 in una nuova ed esclusiva location tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). L’evento, appuntamento tra i più attesi del panorama musicale dance e hip hop a livello nazionale e internazionale, ospiterà sui suoi palchi quattro headliners di fama mondiale, che con la loro musica scuoteranno il pubblico del Festival dando vita a esibizioni senza precedenti: AFROJACK, dj, producer e remixer tra i più apprezzati in circolazione, DJ SNAKE, già annunciato per l’edizione rinviata del 2020, il rapper statunitense LIL PUMP e TIËSTO, dj producer tra i più noti nell’ambito dell’electronic dance music.

Nominata da Statista tra i leader della crescita 2021, la società in questi mesi non ha mai smesso di fare la propria parte per cercare di contrastare, per quanto possibile, l’enorme crisi economica e sociale che la pandemia da Covid-19 ha comportato, di cui il settore dell’intrattenimento e della musica dal vivo in primis sono state vittime.

«Oggi più che mai il nostro paese ha bisogno del ritorno di eventi con un elevato valore sociale e culturale, e noi siamo qui per fare la nostra parte affinché tutto questo avvenga in totale sicurezza – dichiara Alberto Fumagalli, CEO & Founder di Nameless Music Festival – Dal 01 Luglio, infatti, saremo pronti con la tecnologia per effettuare la validazione automatica dei green pass all’ingresso e garantiremo un servizio di tamponi antigenici rapidi per coloro che non saranno ancora vaccinati. A distanza di 2 anni dall’ultima edizione, con questi annunci vogliamo ridare un po’ di speranza ai nostri fan, nell’attesa di avere certezze sulla possibilità di svolgere il Festival a settembre. Ci auguriamo che presto governo e regioni prendano coscienza del fatto che con le giuste regole ed il buon senso si può e si deve ricominciare a vivere».

Anche quest’anno, la line up del NAMELESS MUSIC FESTIVAL promette di essere estremamente eterogenea e di abbracciare trasversalmente più generi musicali, dall’elettronica all’hip hop, dalla trap alla latin music, attraverso i tre palchi su gli artisti si esibiranno: Lake Tent, Mountain Stage e Igloo Stage.

Sul versante più marcatamente dance, quello del Lake Tent, si alterneranno gli incredibili show di Benny Benassi, Joel Corry, Merk & Kremont, Morten, Purple Disco Machine, Topic, Boss Doms, Dj Aphrodite, Dopamine, Droeloe, Duke & Jones, EDMMARO, Habstrakt, Hannah Wants, Mazay, Riva Starr, Rudeejay e Vize.

L’anima più hip hop del Festival, declinata in tutte le sue varianti, vivrà invece sul Mountain Stage nelle esplosive esibizioni di Elettra Lamborghini, Ernia, Fred De Palma, Gue Pequeno, Luchè, Madame, Seven Zoo, Noyz Narcos, Rkomi, Tony Effe, Ana Mena, Boro Boro, Bresh, Dj TY1, Fsk Satellite, + Greg Willen, Geolier, Mambolosco, Night Skinny, Rhove,Rosa Chemical e Touché.

A scaldare il palco dell’Igloo Stage saranno infine Eli Brown, Ralf, The Shapeshifters, Armonica, Astrality, Bassel Darwish, Havoc & Lawn, Giancarlino, GNMR, Luca Vera, Mind Enterprises live, Modular Project e MAGNVM!.

Il Festival, che negli anni ha ospitato dj e producer di fama internazionale del calibro di Alesso, Axwell /\ Ingrosso, Don Diablo, Lost Frequencies e Steve Aoki e alcuni degli artisti più importanti del mondo rap, trap e pop italiano come Capo Plaza, Carl Brave, Fabri Fibra, Ghali, Guè Pequeno, Noyz Narcos, Salmo e Sfera Ebbasta, è pronto a ripartire in una veste rinnovata. Come già annunciato lo scorso anno, dopo cinque anni passati a Barzio, nella perla della Valsassina, l’evento si trasferisce in una vastissima area di 400.000 mq situata ad Annone di Brianza, in provincia di Lecco. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura incontaminata, permetteranno a Nameless di ampliare ancora di più spazi e servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso. Il Festival, inoltre, che ha da sempre legato la sua immagine alla naturale bellezza dell’area che lo ha ospitato, continuerà anche nella prossima edizione a dare un forte impulso al tema della sostenibilità ambientale con lo slogan “New Leaf, New Life”. Eliminare la plastica usa e getta è il primo passo di un percorso che mira a rendere l’evento completamente ad impatto zero per il territorio che lo ospita negli anni a venire.

Radio m2o è radio ufficiale del NAMELESS MUSIC FESTIVAL.

Info e biglietti :

www.namelessmusicfestival.com

www.ciaotickets.com

BackTogether Tickets per i 4 giorni a 85€ + ddp

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

http://www.namelessmusicfestival.com

