COMCERTO – giorni di grandi annunci per il promoter italiano, ecco un riepilogo

Negli scorsi giorni COMCERTO, il promoter italiano associato a Live Nation Italia, ha annunciato un bel po’ di date interessanti di artisti internazionali.

Per chi se li fosse persi ecco qua un piccolo riepilogo:

Dopo tre anni di silenzio discografico e aver portato al successo brani come “ROYALS”, “TEAM” e “GREENLIGHT”, che le hanno regalato i primi posti delle classifiche di tutto il mondo, LORDE, l’artista neozelandese dei record, definita da Davide Bowie “il futuro della musica pop”, arriva in Italia per due appuntamenti live con il suo “SOLAR POWER TOUR”.

Il tour prende il nome dal suo TERZO ALBUM in uscita il 20 agosto via Universal Music.

“SOLAR POWER” è il suo nuovissimo singolo:

Il singolo, che ha debuttato con il plauso dei fan e della critica, ha ottenuto recensioni a cinque stelle su NME e Pitchfork, ha raccolto OLTRE 30 MILIONI DI STREAM nei suoi primi cinque giorni, e ha debuttato al #1 nella Spotify Global e nella US Song Debut.

L’album è stato prodotto da Jack Antonoff, con cui ha già collaborato nel suo ultimo album in vetta alle classifiche, “Melodrama”.

“Solar Power” is a fresh chapter in a riveting book, and Lorde fans should be thrilled to meet this new author” – Billboard

“A distinct reinvention, one that gleefully puts a gap between Lorde and everyone else in terms of her creativity”, “Lorde’s comeback single is a lesson in letting pop stars take their time” – The Guardian

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

www.auditorium.com

Via Pietro de Coubertin, 30, 00196 RM

BIGLIETTI

PARTERRE: 60,00 €+ dp

PARTERRE LATERALE: 55,00 €+ dp

TRIBUNA CENTRALE: 40,00 €+ dp

TRIBUNA MEDIANA: 40,00 €+ dp

TRIBUNA LATERALE: 30,00 €+ dp

TRIBUNETTA ALTA: 30,00 €+ dp

Prevendite disponibili su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it dalle ore 10 di venerdì 25 giugno

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – CASTELLO DI VILLAFRANCA

Biglietti: 40,00 €+ dp

Prevendite disponibili su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it dalle ore 10 di venerdì 25 giugno

______________________________________________________________________________________________________________________________

Polistrumentista e cantautore islandese, classe 1992, ÁSGEIR arriva in Italia con il suo terzo album in studio “BURY THE MOON” pubblicato il 7 febbraio 2020 su One Little Indian Records/Caroline International.

Un ritorno alle radici folk islandesi, dopo l’ultimo lavoro “Afterglow” del 2017, e il pluripremiato album d’esordio “Dýrð í dauðaþögn” (poi pubblicato in inglese come “In The Silence”) del 2012.

5-8 AGOSTO 2021 | YPSIGROCK

www.ypsigrock.it

Piazza Castello, 90013 Castelbuono PA

Abbonamenti in vendita su DICE: https://ypsi.link/pre-sale21_DICE

ASGEIR SARÀ IN ITALIA AD AGOSTO PER ALTRI 2 APPUNTAMENTI:

DOMENICA 8 AGOSTO 2021

SESTO AL REGHENA (PN) – PIAZZA CASTELLO

SEXTO ‘NPLUGGED

www.sextonplugged.it

Piazza castello, 33079 Sesto Al Reghena (PN)

Biglietti: 20,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

LUNEDÌ 9 AGOSTO 2021

ANCONA – MOLE VANVITELLIANA

SPILLA

Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 Ancona

Biglietto: 15,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.vivaticket.it

______________________________________________________________________________________________________________________________

A causa dell’attuale situazione globale causata dal virus Covid-19, annunciamo con rammarico che il concerto di TASH SULTANA, previsto originariamente al Magnolia di Milano il 9 settembre 2020 e posticipato poi al 3 settembre 2021, è stato RIPROGRAMMATO a MARZO 2022.

Negli ultimi 5 anni, TASH SULTANA, ha saputo attirare su di sé l’attenzione di pubblico e media registrando sold out in tutto il mondo.

A due anni dall’uscita del suo album d’esordio, “FLOW STATE“, pubblicato il 31 agosto 2018 via Sony Music, la giovane artista di Melbourne è pronta a far ritorno con un nuovo album in studio “TERRA FIRMA”, pubblicato il 19 febbraio 2021 via Lonely Lands Records / Sony Music Entertainment Australia.

TASH SULTANA arriva per la prima volta in Italia con un’intera band dal vivo.

DOMENICA 27 MARZO 2022 | ALCATRAZ | MILANO

www.alcatrazmilano.it

Via Valtellina, 25, 20159 MI

Biglietto: 35,00 + d.p.

Prevendite su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

I BIGLIETTI ACQUISTATI PER LA DATA AL CIRCOLO MAGNOLIA RESTANO VALIDI PER LA NUOVA DATA ALL’ALCATRAZ DI MILANO.

______________________________________________________________________________________________________________________________

A quattro anni dall’uscita del loro acclamato album d’esordio “A/B”, gli islandesi KALEO, capitanati dal frontman JJ Julius Son, arrivano in Italia con il nuovo album in studio “Surface Sounds”, pubblicato il 23 aprile 2021 via Elektra/Atlantic via Elektra.

SABATO 15 GENNAIO 2022 | FABRIQUE | MILANO

www.fabriquemilano.it

Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 Milano MI

Biglietti: 28,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it

dalle ore 10 di venerdì 25 giugno

A circa quattro anni dal suo esordio con “Human”, l’artista multiplatino inglese, RAG’N’BONE MAN, vincitore di due Brit Awards e di un Ivor Novello Award, arriva in Italia con il suo nuovo album in studio, “LIFE BY MISADVENTURE”, pubblicato lo scorso 23 aprile 2021 via Columbia Records distribuzione Sony Music.

Il disco è stato anticipato dai singoli“All You Ever Wanted” e “Anywhere Away From Here” che ha inaugurato la sua collaborazione con P!nk.

Rag’N’Bone Man porterà in Italia il suo Life By Misadventure Tour

per un’unica e imperdibile data:

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022 | FABRIQUE | MILANO

www.fabriquemilano.it

Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 MI

Biglietti: € 30.00 + d.p.

Prevendite su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it

dalle ore 10 di venerdì 25 giugno