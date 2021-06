Natalie Imbruglia – Build It Better è il primo singolo del nuovo album Firebird

Natalie Imbruglia ha annunciato l’uscita del suo prossimo album “Firebird”, che verrà pubblicato il 24 settembre da BMG. Lo ha fatto pubblicando il primo singolo tratto dall’album, l’accattivante “Build It Better”, accompagnato dal video ufficiale che porta un tocco di La La Land al Nell’s Cafe. Il nuovo album Firebird è stato scritto in una serie di località internazionali insieme ad Albert Hammond Jr di The Strokes, Romeo Stodart di The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) e altri, toccando temi di indipendenza, vulnerabilità, giustapposizione di forza e fragilità e rivelando il ritrovato senso di fiducia di Natalie.L’album è stato quasi interamente registrato durante il lockdown, prodotto in remoto da Natalie e My Riot con la produzione aggiuntiva di Albert Hammond Jr, Gus Oberg (The Strokes, Albert Hammond Jnr) e Romeo Stodart (Magic Numbers).Parlando dell’album, Natalie afferma: “Realizzare questo album è stata un’esperienza così profonda e soddisfacente. Ho attraversato un lungo periodo di quello che essenzialmente era il blocco dello scrittore, a volte mi sembrava difficile immaginare di riuscire ad arrivare a questo punto. Prima della pandemia, ho iniziato a scrivere questo album a Londra e poco dopo mi sono diretta a Nashville per delle sessioni di scrittura. Con queste sessioni e nuovi collaboratori, ho iniziato a prendere confidenza, a ritrovare la mia voce e creare un suono e uno stile che mi sembravano autentici. È stato un tale privilegio lavorare con una tale schiera di talenti su Firebird. Non vedo l’ora che le persone lo ascoltino finalmente“.“Build It Better” è il primo singolo tratto dal prossimo disco Firebird. Sebbene non intenzionale, sembra che il brano parli di un mondo che si sta riprendendo da una pandemia. Natalie descrive il singolo con queste parole: “Arrendersi al caos e vedere cosa c’è dall’altra parte è una buona lezione di vita. Lasciare che qualcosa vada in frantumi, ed accettarlo, è qualcosa che ho dovuto fare nella mia vita, numerose volte, specialmente iniziando questo disco e diventando mamma. Quindi sono davvero entusiasta di questa canzone e del video, che è un divertimento totale per evadere dalla realtà: il mondo ne ha bisogno in questo momento”. “Firebird” sarà disponibile su CD (Standard & Deluxe), su vinile ad edizione limitata e sulle piattaforme digitali per BMG.Questa la tracklist dell’album:1. Build It Better2. Nothing Missing3. What It Feels Like4. On My Way5. Maybe It’s Great6. Just Like Old Times7. When You Love Too Much8. Not Sorry9. Human Touch10. Change Of Heart11. Invisible Things12. Dive To The Deep13. River14. Firebird