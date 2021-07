Arena ’60, ’70, ’80 condotto da Amadeus per la sua prima volta all’Arena di Verona

Amadeus, in conferenza stampa, per presentare le due date di “Arena ’60,’70,’80” che condurrà il 12 e il 14 settembre dall’Arena di Verona, uno spettacolo che si preannuncia carico di grandi ospiti e grandi emozioni e, soprattutto, uno show dal profumo speciale per Amadeus cresciuto all’ombra di questo magnifico ed unico teatro all’aperto senza, però, aver mai condotto una serata all’interno dello stesso. Saranno due serate all’insegna della musica che in quei decenni ci ha accompagnato come una colonna sonora – “Un’occasione speciale per vivere due serate di festa insieme alla musica. Ho vissuto a Verona dall’età di sei anni, i miei genitori vivono ancora qui, sino a quando, intorno ai 20 anni, mi sono trasferito a Milano. Non ho avuto l’occasione di presentare un evento all’Arena anche perché nel momento in cui conducevo il Festivalbar non era possibile fare lo show all’interno del teatro, per un certo periodo erano consentiti solo spettacoli dedicati alla lirica, questo mi porta ad essere davvero molto emozionato. Ho visto tutte le edizioni del Festivalbar, non ne perdevo uno e nel frattempo sognavo di condurlo. Qui aspettavo per ore Vittorio Salvetti che per disperazione mi presentò a Cecchetto per sbolognarmi e così iniziò anche il mio percorso radiofonico a Radio DeeJay .”



Sul palco vedremo gli artisti che proporranno i loro iconici successi dell’epoca e che hanno, tutti, calcato il palco dell’Arena di Verona. Le trattative sono ancora in corso ma le prime conferme dovrebbero sono già sul piatto e si tratta di nomi come: Europe, Loredana Bertè, Patty Pravo, Umberto Tozzi, Raf e Gazebo tanto per citarne alcuni.

la Rai manderà in onda le due serate nel mese di ottobre su RAI 1, un connubio, che dopo la grande serata con il Volo che ha celebrato il Maestro Morricone proprio nell’anfiteatro scaligero, sembra essersi consolidato. La conferenza ha visto gli interventi, oltre che del Sindaco di Verona, Federico Sboarina e del Direttore artistico dell’Arena di Verona, Gianmarco Mazzi, anche del Direttore di Rai 1, Stefano Coletta e del suo vice, Claudio Fasulo che, con entusiasmo, hanno rinnovato la loro fiducia ad Amadeus il quale non ha escluso a priori una terza conduzione al Festival di Sanremo.