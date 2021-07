BOSCADRA’- 3 e 4 luglio la festa rurale in Val Borbera

Il Boscadrà Festival, organizzato da Cascina Barbàn, è un piccolo festival di terra e d’arte nell’Appennino ligure-piemontese, in val Borbera, valle selvatica e severa. Ogni anno il tema del festival cambia: dalla trazione animale al camminare, dalla panificazione naturale al riconoscimento erbe.

Boscadrà è una parola nuova, inedita, non la si trova nel dizionario. Vogliamo partire da questo vuoto, a passo lento, consapevoli che solo dove c’è spazio, può nascere il movimento. Vogliamo provare a disegnare una festa che incoraggi il cambiamento, delle nostre vite, del nostro mondo. Agricoltura sostenibile, storie nuove e antiche, balli, musica e teatro in Cascina Barbàn.

Un festival all’aperto dove ci si può bagnare ma anche gioire, innamorarsi e perfino piangere.

L’ *8 edizione del Boscadrà Festival si svolgerà il 3 e 4 luglio all’interno della cornice appenninica che abbraccia Cascina Barbàn, una due giorni di confronto e comune sentire tra musica, parole, cibo, vino e natura.

“Il Cibo Oggi” sarà il tema della tavola rotonda del sabato pomeriggio che vedrà dialogare Luca Martinelli (giornalista de Il manifesto, Altraeconomia, Il Gusto de la Repubblica), Sandra Salerno ( giornalista la cucina italiana, corriere torino, un tocco di zenzero blog, tuorlo magazine), Fabrizio Rebollini (Chef del Ristorante Belvedere), Alessandro Perricone (sommelier) e Stefano Scavino (agricoltore presso Duipruvun), Umaia (comunità agricola a Cornigliasca), Massimo Martina (chef del Ristorante Il Fiorile), modererà Greta Contardo (gastronoma di Cook_inc.).

La sera largo spazio alla musica con Lowtopic e Francesco Taskayali.

Lowtopic è il progetto elettronico del produttore e compositore Francesco Bacci. Il suo approccio below-the-line è tutto incentrato su una narrazione che verte esclusivamente sul rapporto tra musica, intimità autoriale e ricettività emozionali: elegante mescolanza di sfumature malinconiche, atmosfere sognanti e ritmiche frizzanti.

Francesco Taskayali , giovane pianista italo-turco, ha iniziato a comporre nel 2004 all’età di 13 anni. Nel 2010 esordisce con il suo primo album “Emre”. Francesco Taskayali lo scorso inverno si è imbarcato sulla nave ONG La Suprema come volontario della Croce Rossa facendo diventare la sua esperienza e la sua musica trama di riscatto e testimonianza nel lungo e denso reportage pubblicato nelle pagine della prestigiosa rivista americana The Atlantic. Il reportage, descrivendo il ricovero e l’attesa dei migranti sulla rotta europea, permette di contestualizzare su un più esteso scenario il percorso artistico del giovane compositore, che ha scelto di vivere a tutto tondo il richiamo del mare, già emerso nei suoi precedenti lavori discografici, e ora diventato stimolo per nuove forme di condivisione e ispirazione. L’avventura di Francesco Taskayali è culminata in un concerto sul ponte della nave quarantena su un pianoforte trasportato appositamente all’aperto.

Domenica mattina sarà possibile visitare le vigne e la cantina di Cascina Barbàn con degustazione finale dei vini. A orario di pranzo Pic Nic con la cantautrice.



PROGRAMMA

Sabato 3 luglio

Ore 16.30 Tavola Rotonda Il Cibo di oggi

Ore 19.30 Cena a cura de Il Fiorile + Poesie dall’Autogrill di iosonorotto AKA Federico Anastasia

Ore 21.00 Francesco Taskayali

Ore 22.30 Lowtopic

Ore 23.30 L’immancabile Djset su prato



Domenica 4 luglio

Ore 10.00 Visita alle vigne, in cantina e degustazione dei vini Barbàn (costo 15 euro a persona numero limitato e prenotazioni al 3478364991)

Ore 12.30 Pic Nic con la cantautrice, è consigliata la prenotazione al 3478364991



**Un festival all’aperto dove ci si può bagnare ma anche gioire, innamorarsi e perfino piangere**



Facebook

Instagram