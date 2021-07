Siren Festival – A Vasto dal 19 al 21 agosto con tantissimi ospiti

L’associazione Stardust Productions con il patrocinio del Comune di Vasto e il sostegno di Scena Unita, Fondazione Cesvi, La Musica che Gira e Music Innovation Hub, è lieta di presentare Siren Festival 2021 dal 19 al 21 agosto. Tre giorni di musica, cinema e sostenibilità in questa bellissima cornice che è la città di Vasto: tra mare, fra le 50 più belle spiagge d’Europa, storia e tradizione.

“La Musica è Cultura, la nostra Vision è il futuro che vorremmo, la nostra sfida è quella di accrescere la consapevolezza sulla crisi climatica attualmente in corso“.

Un’edizione, quella del 2021, che vuole porre al centro del festival l’importanza della sostenibilità ambientale in ambito culturale. Siren Festival in collaborazione con Eco.Reverb – sustainable event solutions e Legambiente, ambisce a porre le basi della sostenibilità al centro del suo core business tenendo conto della sua triplice declinazione: Sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica.

Un’attenzione che parte dalla stessa line up del festival: per la giornata inaugurale di giovedì 19 agosto all’interno del Cortile D’Avalos si esibiranno la giovane Emma Nolde e Caterina Palazzi “Zaleska” che sonorizzerà “Nosferatu il vampiro” di Murnau, capolavoro del cinema muto del 1922; venerdì 20 agosto sul palco in Piazza del Popolo saliranno Margherita Vicario, cmqmartina e New Candys; sabato 21 agosto sempre da Piazza del Popolo IOSONOUNCANE, Vieri Cervelli Montel e Gold Mass. Una line up con una maggioranza di musiciste, sicuramente in contro tendenza ma cercata tanto quanto voluta dalla direzione artistica del Siren Festival. In un periodo storico in cui la questione di genere sta venendo affrontata anche nel mondo culturale e nello specifico in quello musicale per il Siren Festival la sostenibilità sociale passa anche attraverso una partecipazione paritaria tanto sul palco quanto nel backstage.



CALENDARIO

Giovedì 19 agosto @ Cortile d’Avalos

– Caterina Palazzi “Zaleska” sonorizza“Nosferatu il vampiro” (Murnau, 1922)

– Emma Nolde



Venerdì 20 agosto @ Piazza del Popolo

– Margherita Vicario

– cmqmartina

– New Candys



Sabato 21 agosto @ Piazza del Popolo

– IOSONOUNCANE

– Gold Mass

– Vieri Cervelli Montel—–SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo è un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.



A causa dell’emergenza pandemica Covid 19, la Stardust Productions realizzerà un’edizione speciale, garantendo la sicurezza del pubblico, rispettando rigorosamente il protocollo Covid, rimodulando il festival, per poter garantire un adeguato distanziamento secondo la normativa in vigore.

Facebook

Instagram

Website