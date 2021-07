PINEWOOD FESTIVAL – DALL’ 8 AL 12 SETTEMBRE LA NUOVA EDIZIONE, ANNUNCIATI OGGI I PRIMI NOMI DELLA LINEUP

8 – 12 settembre 2021 – L’ Aquila

IN ARRIVO LA NUOVA EDIZIONE

DI UNO DEGLI EVENTI PIÙ IMPORTANTI

DEL CENTRO ITALIA

Annunciati i primi nomi della line up:

AIELLO – ARIETE – BNKR44 – FRAH QUINTALE

FRANCESCA MICHIELIN – FULMINACCI

MARGHERITA VICARIO – TUTTI FENOMENI

VIPRA – WILLIE PEYOTE

Ritorna il Pinewood Festival, in collaborazione con Vivo Concerti, con cinque giorni di musica dal vivo sulla splendida Scalinata di San Bernardino (L’ Aquila). Dopo il fermo forzato dello scorso anno il Pinewood Festival è pronto per riconfermarsi come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia presentando il primo assaggio di una lineup che annovera fra i più interessanti autori della nuova scena musicale italiana.

Ecco i primi nomi confermati:

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE – DAY 1

Francesca Michielin

Margherita Vicario

+ more TBA

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE – DAY 2

Fulminacci

Ariete

+ more TBA

VENERDÌ 10 SETTEMBRE – DAY 3

Willie Peyote

BNKR44

+ more TBA

SABATO 11 SETTEMBRE – DAY 4

Frah Quintale

Tutti Fenomeni

+ more TBA

DOMENICA 12 SETTEMBRE -DAY 5

Aiello

Vipra

+ more TBA

Nato tre anni fa, il Pinewood Festival vuole proporre finalmente qualcosa di nuovo e fresco in una realtà socio-urbana che negli ultimi anni, dopo il terremoto, ha avuto non pochi problemi a ripartire. Per questo il Pinewood Festival si propone come un festival a misura d’uomo, senza alcun cambio di palco o sovrapposizione fra le esibizioni, e che permette di stare a stretto contatto con gli artisti senza dover perdere neanche un minuto dei live.

I biglietti per le nuove date di Pinewood Festival sono disponibili su pinewoodfestival.eu lunedì 5 luglio alle ore 12:00 e presso tutte le rivendite autorizzate da sabato 10 luglio alle ore 11:00.

INFORMAZIONI SUL PINEWOOD FESTIVAL

Pinewood festival e’ un festival musicale italiano nato nel 2018 e prodotto da Nutwork srl.

Prende vita da un’idea giovane e ambiziosa, con lo scopo di sostenere la rinascita del tessuto socio-culturale della città di L’Aquila in seguito al sisma del 2009, divenendo presto uno degli eventi di riferimento nazionale per tutti gli appassionati della nuova scena musicale italiana. Nel corso delle passate edizioni e spin-off ha ospitato più di 50 artisti, tra i quali nomi del calibro di: Pinguini Tattici Nucleari, Franco 126, Massimo Pericolo, Coma_Cose, Canova, Psicologi, Myss Keta, Fast Animals and Slow Kids, Giorgio Poi, Pop X, Nu Guinea, Speranza, Night Skinny, Postino, Gomma, Populous, Sxrrxwland, Mèsa, Pippo Sowlo, Voina, Masamasa, Dr. Pira, Tananai, I miei Migliori Complimenti, Bruno Belissimo, Lemandorle.

Per tutte le info di biglietteria: www.pinewoodfestival.eu