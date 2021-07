Praino ci racconta il suo nuovo singolo Bruci il Mondo

Bruci il Mondo è il nuovo singolo di Praino, uscito il 23 giugno per Garrincha Dischi. Francesco Praino è un cantautore nato in Calabria ed impiantato a Bologna.

Già da bambino inizia a suonare la batteria e a scrivere canzoni.

Polistrumentista e artista appassionato, scrive e suona per esigenza, incide e registra in cantina, senza mai trascurare l’uso di una scrittura fine e diretta. Nei suoi brani nessun suono viene mai lasciato al caso.

Bruci il Mondo una canzone leggera ma al tempo stesso spigolosa e ruvida nel sound, che passa dalla morbidezza delle chitarre riverberate a quelle distorte e taglienti del finale.

“Descrivere un sentimento che si prova è estremamente personale – così racconta Praino – ho pensato di suonare e scrivere ciò che per me può essere un momento e uno stato d’animo bellissimo, come fosse una carezza per tutti coloro che bruciano d’amore o di passione”



Noi di Futura1993 abbiamo parlato con Francesco per capire come nascono i suoi brani, da dove parte e dove vuole arrivare questo talentuoso artista.

Ciao Praino! Sono state settimane davvero intense, sei entrato nella scuderia di Garrincha ed è uscito il tuo nuovo singolo Bruci il Mondo, come ti senti?

Mi sento davvero bene, sono felice per come stanno andando le cose, essere entrato in Garrincha è un punto di partenza, ma ammetto di essermi goduto per qualche giorno la sensazione.

Tra i tuoi colleghi in Garrincha, chi è l’artista con il quale vorresti più collaborare?

Enrico Roberto, Carota, sia perché lo stimo molto come musicista e autore ma soprattutto perché è abbastanza scemo quanto me e gli voglio un gran bene, scherzi a parte mi piace molto il suo modo di approcciarsi alla musica, ma lavorerei volentieri anche con Cimini che stimo tantissimo.

Bruci il Mondo ci racconta un sentimento tanto struggente quanto distruttivo, quanto è stato difficile mettere in musica sensazioni così intense?

In realtà è stato molto facile. Ho scritto Bruci il Mondo la scorsa estate, suonavo al Color Fest in Calabria, in una splendida cornice naturale, aspettavo di fare il sound check e mi sono preso un momento per buttare giù dei pensieri che avevo già in mente. Scrivere mi è sempre risultato piacevole, ma solo se sono ispirato.

Quale è stato il processo compositivo di questo brano? Chi ti ha sostenuto in questo progetto?

Ho avuto la fortuna di lavorare conFausto de Bellis, produttore e amico, che mi ha sostenuto da subito, c’è statoMirko Perri che non mi ha mai fatto mancare il suo appoggio, e ovviamente la mia mente, avevo ben chiaro cosa volessi tirare fuori. Una volta individuato il “vestito” siamo andati spediti, aver suonato e arrangiato il tutto in solitaria mi ha aiutato molto.

La tua musica è evocativa ed i tuoi testi molti intimi tanto da sembrare frammenti di una autobiografia, quanto c’è di Francesco nel progetto Praino e quanto invece Praino è un alter ego di Francesco?

C’è tanto Francesco nel progetto Praino così come Praino è la parte di me che parla davvero poco in mezzo alla gente, preferisce farlo poco anche dal palco, ama scrivere ma lo fa per esigenza, credo che la scrittura è la musica siano il terreno dove si incontrano queste due entità, per ora riesco a farle rimanere in buoni rapporti abbastanza bene.

Ti sei trasferito a Bologna da giovanissimo. In un momento in cui molti artisti stanno riscoprendo le proprie radici ed il proprio folklore, quanta nostalgia provi pensando alla tua Calabria?

Non provo più tanta nostalgia, dopo 14 anni ho imparato a gestirla, forse perché questo percorso di riscoperta l’ho compiuto con la fine degli studi universitari, conseguendo una laurea in storia sul brigantaggio meridionale sentivo forte il bisogno di capire, fonti alla mano, quella che era la storia dei miei luoghi e della mia regione, così come delle mie origini. Ora c’è la consapevolezza, la coscienza piena di una Calabria che amo e che non perdo mai di vista, che critico in maniera costruttiva e alla quale cerco di dare il mio piccolo contributo quotidiano.

Chi ti ha ispirato ad intraprendere la carriera musicale?

Ho mangiato tante cassette e cd e vinili di grunge e post rock italiano, mi piacevano gli Alice in Chains e i Soundgarden, andavo a scuola con i Verdena e i C.S.I., ascoltavo il cantautorato italiano quando ero in casa, poi andavamo a suonare in sala prove con i fratelli di sempre che tuttora mi stanno accanto, suonavamo i Marlene Kuntz, i primi Litfiba. Ci chiamavamo gli Effetti Kollaterali, penso avremo fatto una data, ma quanto ci divertivamo chiusi in sala prove, volevamo suonare in giro certo, ma ci piaceva già chiuderci e alzare i volumi a palla, suonavamo per divertirci. Che bello era.

“Ma se il mondo poi, finalmente / mi desse tregua / ci comprerei una barca / per passar la vita sotto coperta”. Quali sono i tuoi progetti per il tuo futuro?

Suonare tanto, il più possibile, insieme alla famiglia Locusta Booking stiamo facendo cose belle che presto arriveranno, ci sarà il disco dopol’estate, e dopo l’estate ci sarà un tour nei club.Non vedo l’ora, nel mentre scrivo ancora.”

Di Chiara Papèra Ungaretti

