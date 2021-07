Masamasa – Scarafaggi

Venerdì 2 luglio è uscito l’ultimo EP di Masamasa, intitolato Scarafaggi.

È un lavoro preciso, con riferimenti e rimandi diversi, studiato al dettaglio, niente è lasciato al caso.

In questo EP, fuori per il collettivo SEI LA MIA VITA di cui è membro e fondatore, Masamasa ha voluto mostrare la sua evoluzione e crescita artistica, sotto molteplici punti di vista.

Il chill ed in generale il suo mood a tratti malinconico rimangono una costante della sua arte, ma questa volta Masamasa si esprime con una consapevolezza diversa, più matura. I quattro scorci da cui è composto l’EP (Punto Debole, Deluso, Scarafaggi, Cioccolata) sono un chiaro esempio di espressione della propria quotidianità, del suo essere un artista che rimane umile – pur avendo calcato palchi con risonanza nazionale – ponendo la sua musica come priorità.

Masamasa ci racconta come l’immedesimarsi in questo insetto sia sinonimo del concetto di rimanere coi piedi per terra, come per ridimensionare la propria visione delle cose: uno scarafaggio è una piccola entità rispetto al resto del mondo, e l’artista ha voluto utilizzare quest’allegoria per farci comprendere che anche dalle debolezze può nascere qualcosa di magico, ma solamente dopo essere riusciti a trovare la propria pace interiore.

Nell’artwork in copertina ci sono quattro vignette in stile cartone animato, in cui sono raffigurati quattro scarafaggi che svolgono azioni diverse, ed ognuno rappresenta un brano dell’EP. Masamasa li ha descritti come il ciclo delle delusioni: rimanere delusә per qualcosa porta a cercare nuovi stimoli, fin quando uno di questi nuovi stimoli diventa a sua volta una delusione.

A livello musicale, troviamo un ampio spaziare fra i generi, rimanendo comunque aggrappati alle tradizioni stilistiche delle sue origini casertane, passando anche per la bossa nova. Masamasa ha lavorato personalmente alla produzione del suo EP, ma lo ha arricchito lavorando al sound insieme a Winniedeputa (producer di PSICOLOGI e Ariete), Skivo, MAIOLE, Daniele Aberico e Giovanni Ti Amo.

Quest’ultimo è anche l’unico featuring dell’EP, nel brano Scarafaggi.

Si intuisce che questo sodalizio con Giovanni Ti Amo sia dovuto all’appartenenza anche di Giovanni Ti Amo alla scena campana, vi consigliamo quindi di tenere d’occhio questo nuovo artista fresco fresco.

Un’altra peculiarità molto simpatica del brano Scarafaggi è il rimando al genere musicale ska ed alla mitica sigla della serie animata “Maledetti Scarafaggi” – un cult per la generazione a cui Masamasa appartiene, e a dir poco centratissimo visto il focus dell’EP – grazie al verso “Scarafaggi ska ska / ascolti musica ska”.

Insomma, da questi spunti potrete ben comprendere che Scarafaggi è un EP tutto da scoprire, che può fornirci molteplici visioni ad ogni ascolto. Provare per credere.

di Paola Paniccia

