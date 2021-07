Annunciato il cast di Aperol With Heroes, Together We Can

Svelato il cast di APEROL with HEROES – TOGETHER WE CAN che si terrà venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021 all’Arena di Verona e in diretta streaming sulla piattaforma LIVENow.

Un Festival che accoglierà 12 artisti della scena musicale italiana.

Quest’anno la musica ci unisce per promuovere il rispetto di ogni diversità, per una società in grado di accogliere e valorizzare tutte le differenze. Aperol with Heroes 2021, aderendo all’iniziativa internazionale Keychange, rappresentata in Italia da Music Innovation Hub, finanzierà azioni concrete a favore delle minoranze e della parità di genere nel settore musicale.

La raccolta fondi sarà presentata in Italia il 17 Luglio a Milano in occasione di Play:Fair, iniziativa di SDG Action Campaign delle Nazioni Unite.

A calcare il palco di Heroes 2021 sarà una line-up di primo livello nella quale ogni performance avrà una regia e quadri artistici differenti e in cui ogni artista potrà esibirsi per 20 minuti in un set inedito.

Ecco le esibizioni per data.

Venerdì 17 settembre: Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni.

Sabato 18 settembre: Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

A sostenere questo grande evento ci saranno Radio Italia, Radio Deejay e Rai Radio 2.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di giovedì 15 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com.

I biglietti per il live streaming su https://www.live-now.com/it-it.

APEROL with HEROES – TOGETHER WE CAN, ideato e prodotto da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), Friends&Partners, Live Nation, Vivo Concerti e RP Legal & Tax, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi. La direzione artistica è affidata a LaTarma, la digital strategy di Comunicarlo. Partners istituzionali ASVIS, KEYCHANGE. Si ringraziano OTR, Bomba Dischi, Woodworm.

Prezzi biglietti

Abbonamento 2 giorni:

Platea Numerata Cat 1 / Abbonamento 124,20 € + Commissioni

Platea Numerata Cat 2 / Abbonamento 116,20 € + Commissioni

Poltroncina Numerata Cat 1 / Abbonamento 110,20 € + Commissioni

Poltroncina Numerata Cat 2 / Abbonamento 100,20 € + Commissioni

Gradinata Numerata Cat 1 / Abbonamento 90,20 € + Commissioni

Gradinata Numerata Cat 2 / Abbonamento 86,20 € + Commissioni

Gradinata Numerata Cat 3 / Abbonamento 74,20 € + Commissioni

Serata singola:

Platea Numerata Cat 1 / Intero 69,00 € + Commissioni

Platea Numerata Cat 2 / Intero 65,00 € + Commissioni

Poltroncina Numerata Cat 1 / Intero 62,00 € + Commissioni

Poltroncina Numerata Cat 2 / Intero 57,00 € + Commissioni

Gradinata Numerata Cat 1 / Intero 52,00 € + Commissioni

Gradinata Numerata Cat 2 / Intero 50,00 € + Commissioni

Gradinata Numerata Cat 3 / Intero 44,00 € + Commissioni

Gradinata Numerata Vis Laterale / Intero 37,50 € + Commissioni