Måneskin e la sensualità provocatoria di I WANNA BE YOUR SLAVE

Uscito stasera alle sette in punto il videoclip del singolo I WANNA BE YOUR SLAVE dei Måneskin, tratto dal loro ultimo album Teatro d’Ira Vol.1. Questo è il terzo singolo dopo VENT’ANNI e la vincitrice di Sanremo ed Eurovision ZITTI E BUONI.

La première del video ha avuto, forte di questo enorme successo del gruppo nel 2021, una risonanza colossale raggiungendo diversi paesi oltre al territorio italiano. A dieci minuti dall’uscita conta poco più di 35mila visualizzazioni.

Il videoclip, diretto da Simone Bozzelli con Aurora Manni e Måneskin stessi alla direzione creativa, amplifica per diecimila la carica sensuale del pezzo. Già solo la canzone, nel testo e nel mood, ha una fortissima componente erotica a caratterizzarla e a distinguerla dagli altri brani nel disco. Il video ovviamente accentua questo particolare, mostrandoci il gruppo scambiarsi o accennare diverse effusioni durante lo svolgimento della canzone. Il tutto in diverse location, tra cui: un’ampia stanza nera, spesso inquadrata tramite fisheye o dal basso, con un pavimento trasparente; un palco con uno sfondo rosso e una stella bianca su di esso; una stanza a sfondo azzurro acceso dove appare Damiano all’inizio del video; e una stanza nera inquadrata tramite visione notturna non senza una certa inquietudine. Ad I WANNA BE YOUR SLAVE non manca certo una vena provocatoria tipica del gruppo, che con vestiti succinti, crossdressing, trucchi e gioielli sfida gli occhi più conservatori con una performance più moderna che mai.

I Måneskin portano un video affascinante ed ipnotico che spero vivamente rifletta le future performance live della canzone, proprio in virtù del suo incredibile dinamismo, ballabilità e “headbangabilità” post-ritornello.

Una bomba che colpisce l’ascoltatore su diverse sfere emotive, facendolo ballare e ammaliandolo allo stesso tempo.

Un lavoro perfettamente riuscito ed esattamente ciò che mi aspettavo dal video ufficiale del brano.

La band ha scelto di indossare capi e accessori Gucci fra i più iconici delle Collezioni del Direttore Creativo Alessandro Michele.

“I WANNA BE YOUR SLAVE” è disco di platino in Italia, Finlandia, Polonia oltre ad averne ottenuti sei nella sola Russia, ed è disco d’oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia; “ZITTI E BUONI” (in Italia triplo disco di platino e alla posizione #45 nella Top 50 Global Chart di Spotify) è certificato disco d’oro in Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia e disco di platino in Finlandia, Grecia, Polonia e quintuplo disco di platino in Russia; “Beggin’” è disco d’oro in Finlandia, Malesia, Polonia, ha ottenuto sette dischi di platino in Russia e sta scalando le classifiche Top 50 di Spotify anche di Australia (#3, assieme a “I WANNA BE YOUR SLAVE” in posizione #10), Brasile (#17) e Perù (#9), Paese in cui è presente anche al primo posto nella classifica Viral 50, insieme a altri sette brani della band. “I WANNA BE YOUR SLAVE” e “Beggin’” si sono inoltre classificati nella Top 50 US e nella Uk Singles Chart – rispettivamente in posizione #6 e #10 – confermando così i Måneskin come il primo gruppo italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica.

I Måneskin saranno in tour nei principali Festival europei nell’estate 2021 e 2022.

CALENDARIO DATE ESTATE 2021 e 2022

5 agosto 2021 || Lokeren, Belgio | LOKERSE FESTIVAL

13 agosto 2021 || Praga, Repubblica Ceca | ROCK FOR PEOPLE

14 agosto 2021 || Braine-Le-Comte, Belgio | RONQUIÈRES FESTIVAL

19 agosto 2021 || Gdynia, Polonia | OPEN’ER PARK

4 settembre 2021 || Schijndel, Olanda | PAASPOP FESTIVAL

11 settembre 2021 || Vienna, Austria | NOVAROCK PILOT FESTIVAL

4 giugno 2022 || Nürburgring, Germania | ROCK AM RING

5 giugno 2022 || Zeppelinfeld, Germania | ROCK IM PARK

24 giugno 2022 || Haiden, Norvegia | TONS OF ROCK

Suoneranno inoltre per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour, sempre organizzato e prodotto da Vivo Concerti, che ha già collezionato sei concerti sold out, previsti per quest’inverno e la prossima primavera.

CALENDARIO DATE PALASPORT

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Arena di Verona



Foto copertina: Ilaria Ieie